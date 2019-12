Patinage artistique : Morgan Ciprès fait l’objet d’une enquête pour atteinte sexuelle

Olympic figure skater, coaches being investigated for sexual abuse allegations https://t.co/Ki5U7QKapu

Ciprès et James avaient zappé le début de l'hiver

Voilà une nouvelle affaire dont le sport français se serait bien passé. Au lendemain de la garde de vue du volleyeur Earvin Ngapeth au Brésil pour avoir « giflé les fesses » d’une femme, c’est le patineur Morgan Ciprès (28 ans) qui se retrouve dans l’œil du cyclone. Le quotidien américain USA Today a en effet révélé que le partenaire de Vanessa James dans la catégorie couple faisait l’objet d’une enquête du « United States Center for SafeSport » un organisme qui lutte contre les abus sexuels dans le monde du sport.. Toujours d'après le journal, l’adolescente aurait refusé de témoigner, car selon sa famille, elle aurait été victime de pression des entraîneurs de Ciprès, John Zimmerman et Silvia Fontana, afin qu’elle n’alerte pas les autorités.« Nous sommes complètement choqués par les allégations faites dans cet article. Nous n’avons pas été contactés par SafeSport et il n’y a actuellement aucune plainte contre nous. Nous nions ces allégations et voulons tirer au clair cette affaire, que nous prenons très au sérieux », ont réagi les entraîneurs John Zimmerman et Silvia Fontana mardi soir. Affaire à suivre donc, sachant que d’un côté purement sportif, Morgan Ciprès et Vanessa James (champions d’Europe 2019 et cinquièmes des derniers Mondiaux) avaient décidé de ne pas faire de compétition en début d’hiver.