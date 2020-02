Patinage artistique : Finalement, Abitbol va porter plainte

Abitbol : « J’avais envie de vomir »



Violences sexuelles dans le patinage : "Nous lui avons proposé de porter plainte. Sarah Abitbol comptait déjà le faire, elle va porter plainte", a affirmé la ministre des Sports Roxana Maracineanu pic.twitter.com/orrm1MuWH2

Le silence, les accusations puis la plainte. Après avoir longtemps gardé pour elle les violences sexuelles que lui aurait fait subir Gilles Beyer alors qu’elle venait tout juste d’avoir 15 ans, Sarah Abitbol (44 ans) passe la vitesse supérieure.« Nous lui avons proposé de porter plainte. Elle comptait déjà le faire. Elle va porter plainte. C’est à la justice de dire si les faits sont prescrits, mais au vu de toutes les plaintes qui sont déposées, elle va avoir du travail », a expliqué la Ministre des Sports 24 heures après avoir demandé à Didier Gailhaguet de démissionner de ses fonctions de président de la Fédération française des sports de glace. Ce que l’intéressé a refusé de faire au grand dam de l’ancienne nageuse, qui a de nouveau déploré l’attitude du dirigeant, mardi sur France Info. « Il y a effectivement un silence institutionnalisé qui nous est remonté par différents témoignages, qui vont au-delà de ceux que l’on a lus dans la presse. Aujourd’hui, il n’y a à mes yeux qu’une seule décision à prendre, et j’invite le comité directeur qui va se réunir ce soir de prendre la bonne, parce que je ne vois pas comme un président d’une association qui va rencontrer des parents dans une patinoire va pouvoir encore les regarder dans les yeux après les témoignages qui sont sortis sur des faits qui ont lieu dans sa Fédération, qu’ils aient eu lieu pendant sa présidence ou avant. »A noter que lors de cette même soirée importante pour l’avancée du dossier, Sarah Abitbol, invitée de Cyril Hanouna dans le cadre de l’émission « Touche pas à mon poste » sur C8, était revenue sur ce qui l’avait poussé à écrire son livre-vérité « Un si long silence » (éditions Plon). La patineuse sacrée dix fois championne de France du temps de sa splendeur a notamment évoqué la réaction de sa mère en apprenant les agissements de celui en lequel la famille Abitbol vouait une totale confiance (« Les premiers mots qui sont venus dans la bouche de ma maman, c'est : ‘’Oh quelle ordure, c'est pas possible, pas lui, on avait si confiance en lui, on l'aimait tant. Il avait ta carrière entre les mains. C'est pas possible, quelle ordure !’’ ») ainsi que cette dernière fois où elle a revu son violeur présumé. « Je l'avais recroisé lors d'un stage cet été parce que je n'étais pas sûre qu'il soit encore là. C'était horrible, j'avais envie de vomir, je n'étais pas sûre qu'il soit encore en place et malheureusement il l'était encore. Là, ma décision a été prise lorsque j'ai vu les enfants autour, là je me suis dit que je ne pouvais plus, ça m'a fait basculer. »En marge de cette intervention, Abitbol déposera une plainte contre son ancien entraîneur.