Patinage artistique - Championnats d'Europe : Papadakis-Cizeron en tête après la danse rythmique

Papadakis-Cizeron premiers mais menacés



⛸️🕺 Sur la bande originale du film "Fame" et avec un style forcément 80's, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont parfaitement lancé leurs Championnats d'Europe de patinage artistique #FigureSkating pic.twitter.com/q1G3mrqHOG

— France tv sport (@francetvsport) January 23, 2020

Ce jeudi, à Graz (Autriche),, l'équivalent du programme court pour l'épreuve de danse de patinage artistique. Sur la bande original du film Fame,Toutefois, en rendant une carte de 88,73 points, les deuxièmes du classement provisoire peuvent encore espérer coiffer Padakis et Cizeron au poteau et les priver ainsi d'un sixième sacre continental en Autriche.L'écart entre les deux Tricolores et le duo Sinitsina-Katsalapov est en effet infime, quand ceux qui sont également quadruples champions du monde et sextuples champions de France en titre de danse(ce qui n'était plus arrivé depuis les Jeux de Pyeongchang l'année dernière), même si les troisièmes de la danse rythmique les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabbri, avec un score de 84,66, ne peuvent plus rien espérer d'autre que la dernière marche du podium. A noter que les deux autres couples tricolores en lice dans cette épreuve Adelina Galyavieva-Louis Thauron et Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud ont terminé respectivement treizième (66,85 points) et quinzième (65,68) de ce programme rythmique. Le libre se disputera samedi.