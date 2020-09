NHL (play-offs) : Philadelphie et Vancouver restent en vie

Le deuxième tour de la Stanley Cup n'a peut-être pas encore dévoilé tous ses rebondissements. Comme Colorado contre Dallas, Philadelphie et Vancouver ont contraint les Islanders et les Golden Knights à un match 6. Pour rester en vie dans ces deux séries, les Flyers et les Canucks devaient l'emporter. Ils ont rempli cette mission même si ça a été particulièrement difficile pour Philadelphie (4-3 ap). La tête de série numéro 1 de la conférence Est a concédé l'ouverture du score en infériorité numérique. Grâce à Claude Giroux et James Van Riemsdyk, la franchise basée en Pennsylvanie a pris les devants et même le large quand Matt Niskanen a offert un deuxième but d'avance. Mais ça n'a pas été suffisant. Une fin de match mal négociée a contraint les Flyers à une prolongation. Ils ont finalement réussi à s'en tirer grâce à un but de Scott Laughton. Déjà impliqué sur le deuxième but, le Canadien a joué les héros avec un but au bout du suspense.



Pour rester en vie, Vancouver a fait le dos rond face à Las Vegas (2-1). La franchise canadienne a été submergée par les assauts des Golden Knights. Dominés, les coéquipiers d'Antoine Roussel ont peu compter sur leur gardien. Thatcher Demko n'a encaissé qu'un seul des 43 tirs qu'il a essuyé. L'habituel remplaçant a été incroyable. Son travail a été récompensé par une victoire grâce aux réalisations de Brock Boeser et Ellias Pettersson.



NHL / STANLEY CUP 2020

Deuxième tour



Conférence Est (à Toronto)



Philadelphia Flyers (1) - New York Islanders (6) : 2-3

Match 1 - Philadelphia - NY Islanders : 0-4

Match 2 - Philadelphia - NY Islanders : 4-3 (ap)

Match 3 - NY Islanders - Philadelphia : 3-1

Match 4 - NY Islanders - Philadelphia : 3-2

Match 5 - Philadelphia - NY Islanders : 4-3 (ap)

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 3 septembre

Match 7 (si nécessaire) le samedi 5 septembre



Conférence Ouest (à Edmonton)



Las Vegas Golden Knights (1) - Vancouver Canucks (5) : 3-2

Match 1 - Las Vegas - Vancouver : 5-0

Match 2 - Las Vegas - Vancouver : 2-5

Match 3 - Vancouver - Las Vegas : 0-3

Match 4 - Vancouver - Las Vegas : 3-5

Match 5 - Las Vegas - Vancouver : 1-2

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 3 septembre

Match 7 (si nécessaire) le vendredi 4 septembre