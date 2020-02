Mondiaux 2020 (H) : J.Boe sacré devant deux Français

CHAMPIONNATS DU MONDE (H) / ANTHOLZ-ANTERSELVA (ITALIE)

Classement de la mass-start (15km) - Dimanche 23 février 2020

1- Johannes Boe (NOR) en 38'09"5 (0 faute)

2- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 42" (3)

3- Emilien Jacquelin (FRA) à 55" (2)

4- Tarjei Boe (NOR) à 55"6 (2)

5- Simon Desthieux (FRA) à 1'03"7 (1)

6- Felix Leitner (AUT) à 1'06"7 (3)

7- Martin Fourcade (FRA) à 1'13"1 (3)

8- Johannes Dale (NOR) à 1'17"1 (3)

9- Julian Eberhard (AUT) à 1'19"6 (4)

10- Johannes Kuehn (ALL) à 1'25"2 (4)

...