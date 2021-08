MMA - UFC : Gane s'empare de la ceinture des lourds !

IL L’A FAIT. 🤩@Ciryl_Gane s’impose par TKO au 3ème round et ramène la première ceinture UFC en France ! 🇫🇷 #UFC265 pic.twitter.com/7SGvNsowUl

— UFC France 🇫🇷 (@UFCFRA) August 8, 2021

"J'ai un réel détachement avec tout ça"

Le géant Ngannou se dresse sur le chemin

Invaincu depuis son intégration à l'UFC, la prestigieuse ligue américaine du MMA,durant la nuit de samedi à dimanche au Toyota Center de Houston. Après avoir battu le Surinamais Jairzinho Rozenstruik en février dernier, puis le Russe Alexander Volkov au début de l'été en juin, deux grands noms des poids lourds, le combattant français s'attaquait à la ceinture intérimaire de la catégorie reine face à Derrick Lewis. Bien qu'à domicile, le Texan n'a jamais été en mesure de réellement menacer "Bon Gamin" lors du "main event" de cette 265eme réunion de la ligue.Longtemps les deux combattants se sont jaugés. Si à deux reprises Cyril Gane a battu en retraite dans le 2eme round, il s'agissait des seuls moments où "The Beast" aurait pu tenter de prendre l'ascendant sur le Français. Celui-ci a intelligemment attendu son heure. Elle a sonné dans le 3eme round lorsque, moins emprunté physiquement, il a atteint son adversaire de plusieurs coups de poings puis il l'a coincé contre le bord de la cage.Voyant plusieurs droites de Gane atteindre le visage de Lewis au sol, l'arbitre est intervenu pour stopper les débats.Un K-O Technique synonyme de ceinture intérimaire de champion de l'UFC ! Intérimaire ou non, c'est historique. L'ancien pensionnaire du club de Puteaux dans les Hauts-de-Seine. "J'ai un réel détachement avec tout ça" s'est pourtant exprimé le combattant au micro de RMC Sport dans la nuit suite à son sacre. "C'est une ceinture mondiale, je peux être fier d'elle. Mais c'est pas du tout fini. On sait très bien que le champion c'est Francis (Ngannou, Ndlr), si je veux unifier les ceintures il va falloir que je combatte contre Francis et que bien sûr je gagne" a-t-il ensuite détaillé.Francis Ngannou a remporté le titre de champion des poids lourds UFC en mars dernier contre l'Américain Stipe Miocic. Originaire du Cameroun, ce colosse d'1m93 et 120kg a fait ses armes à la MMA Factory située dans le 12eme arrondissement de Paris. Ironie du sort, Cyril Gane a également fréquenté cette salle réputée du MMA.