Military Race : Claude Dartois, Jacques Monclar et Aïda Thouiri se mobilisent contre le cancer des jeunes

Claude de Koh-Lanta, Aïda Thouiri, Jacques Monclar…

Des obstacles, de la couleur et une cause caritative sont les ingrédients de la première édition de la Military Race Color Edition qui se déroulera les vendredi 20 et samedi 21 mai prochains à Palaiseau sur le site la prestigieuse École Polytechnique. Le concept ? Une course d’obstacles ludique et conviviale de quatre kilomètres pour prendre du plaisir seul(e), en famille ou entre ami(e)s, sur un parcours inédit présentant à la fois des obstacles terrestres mais aussi aquatiques (vingt au total). Après une journée du vendredi réservée aux entreprises et associations, les départs du samedi s’enchaîneront par vagues (toutes les quinze minutes de 9h30 à 22h30), avant qu’une course nocturne ne vienne clôturer le programme pour les plus intrépides. Les autres pourront se laisser bercer par un concert ou profiter d’un bar lounge tout au long de la soirée.Ambiance, pluie de poudre multicolore, et envie de se dépasser pour la bonne cause sont ainsi au programme de cet évènement convivial et fédérateur ! De nombreuses personnalités dont Aïda Touihiri, Claude Dartois, Jacques Monclar ou encore France Pierron prendront part à une session spéciale, le samedi à 11h00, avec pour objectif de franchir la ligne d’arrivée avant midi. En jeu, une chèque de plus de 10 000 euros que Century 21 remettre dans la foulée au Fonds l’Étoile pour la Recherche (fruit de l’union de l’Étoile de Martin et Aïda), qui soutient la recherche en faveur des cancers des jeunes et dont Estelle Denis, qui participera également à la course, est la marraine. À noter que chaque participant aura également la possibilité de faire grimper le compteur de dons lors de son inscription.