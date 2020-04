Milan-San Remo, Solène Jambaqué, Bouchard : Les 14 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événement :

1907 : Un Français s’adjuge le premier Milan-San Remo



Le Français Lucien Petit-Breton remporte la première édition de la course cycliste Milan-San Remo, devant son compatriote Gustave Garrigou. Cette première édition est marquée par des conditions météorologiques catastrophiques (il pleut et fait très froid), et seulement 33 des 62 inscrits sont présents. Au final, seuls 14 coureurs termineront l’épreuve.

Naissance :

Solène Jambaqué (ski handisport) née en 1988



Cette skieuse handisport française est championne olympique de la descente et du super-G, et médaillée d’argent du slalom et médaillée de bronze du slalom géant aux Jeux de Turin 2006. Elle remporte aussi une médaille d’argent de la descente et du super-combiné aux Jeux de Vancouver 2010 puis une médaille d’argent du super-G et une médaille de bronze du slalom géant aux Jeux de Sotchi 2014. Originaire de Peyragudes (Pyrénées), elle fait la fierté de sa station où elle possède une piste à son nom depuis 2006.

Décès :

Émile Bouchard (hockey sur glace) décédé en 2012



Émile Bouchard est un joueur canadien de hockey sur glace qui a porté les couleurs de l’équipe des Canadiens de Montréal en NHL de 1941 à 1956. Bouchard fut capitaine de son équipe durant huit ans, il a gagné quatre Coupes Stanley et a participé quatre fois au All-Star Game de la NHL. Il fut intronisé au Hall Of Fame en 1966.