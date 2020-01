McGregor, le calme avant la tempête ?

Ceux qui avaient déjà pu assister à des conférences de presse de Conor McGregor ont dû se demander s’ils ne s’étaient pas trompés d’endroit, mercredi au Pearl Theater de Las Vegas, au sein du casino Palms. Pour ce rendez-vous face aux médias, avant son affrontement face à Donald "Cowboy" Cerrone de samedi soir dans le cadre de l’UFC 246, le "Notorious", toujours très en retard, est cette fois arrivé en avance. Et il a même serré la main de son futur adversaire, envers qui il s’est montré très respectueux.



Du jamais-vu ou presque en ce qui concerne l’Irlandais, grand adepte de la guerre des mots. Avant ses précédents duels, que ce soit celui, en boxe, face à Floyd Mayweather, ou contre José Aldo, Nate Diaz et, surtout, Khabib Nurmagomedov, le ton était ainsi toujours monté. Avec le Russe, les choses étaient même allées encore plus loin à l’issue de sa défaite d’octobre 2018, avec un début de bagarre générale dans la salle et plusieurs mois de suspension pour deux hommes qui entretiennent un long contentieux. L’ambiance était donc radicalement différente mercredi, avant cet affrontement contre un "Cowboy" qu’il "respecte".

"Dur ne pas le respecter"

"Et ce respect, il l’a gagné grâce à son parcours. C’est dur de ne pas le respecter", a reconnu un McGregor tout sourire. Cerrone, recordman du nombre de victoires (23) et de finishes (16) dans l’organisation-reine du MMA, n’avait aussi que des choses positives à dire sur le Dublinois. Même si ce dernier, qui partira favori contre un adversaire sur le déclin, a réussi à placer qu’il allait gagner par KO face à ce "bon gars", qu’il "aime beaucoup" : "Mais je peux le lire comme un livre ouvert. C’est un bon combattant, il a de bons trucs mais je connais ses coups, ce qu’il planifie et ce qu’il espère faire.""Je ne pense pas qu’il me sous-estime, a répondu Cerrone (36 ans), qui reste sur deux défaites dans l’octogone et s’apprête à disputer le combat le plus lucratif de sa carrière. Conor est l’un des derniers représentants d’un type de combattants en voie de disparition. Et ça va être super d’être dans la cage avec lui. On va aller jusqu’au cinquième round et j’ai hâte !" Une sortie saluée par McGregor, de cinq ans son cadet et qui se dit aujourd’hui tout simplement "heureux". Et assure qu’il en a fini avec ses (nombreux) écarts de conduite : "Je suis comme je suis. Je ne pense pas avoir trop changé. Je suis juste heureux d’être là, et de pouvoir performer devant les fans." Reste à voir à quel niveau évoluera celui qui n’a donc plus combattu depuis 15 mois, n’a plus remporté un combat depuis octobre 2016, et qui est remonté chez les mi-moyens (77 kg) pour ce retour forcément très attendu.