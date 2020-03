Ligue Magnus (play-offs) : Mulhouse reste en vie !

Que d'émotions pour les Scorpions de Mulhouse ces derniers jours ! Après s'être retrouvés éliminés des play-offs de Ligue Magnus samedi, les voici désormais à une victoire des demi-finales ! Ce mardi, dans un match se déroulant à huis clos à Cergy-Pontoise (Val d'Oise), le club alsacien s'est imposé 4-3 dans le Match 6 des quarts de finale face à Amiens, et revient donc à 3-3 dans la série. Après un premier tiers-temps sans but, Mulhouse a ouvert le score par Munoz à la 26eme minute, avant que Romand n'égalise pour les Gothiques quatre minutes plus tard. Mais les Scorpions ont mis la main sur le match en inscrivant trois buts entre la 33eme et la 36eme minute, par Loizeau, Downey et Rousseau. Dans le dernier tiers, les Gothiques ont sauvé l'honneur grâce à un doublé de Giroux (47eme, 58eme) mais n'ont pas réussi à égaliser. Il y aura donc un Match 7 ce mercredi, toujours à huis clos à Cergy, pour déterminer qui affrontera le champion de France Grenoble en demi-finales. Des demies qui débuteront, au mieux, le 18 mars (elles auraient dû débuter ce mardi pour la série Rouen - Angers), car la Fédération française de hockey sur glace a décidé suspendre les play-offs en raison de l'épidémie de coronavirus et de l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes.

Mulhouse était éliminé il y a trois jours...

Mulhouse revient de très loin, car samedi dernier, la Fédération française avait décidé de qualifier directement Amiens pour les demi-finales, car Mulhouse n'était pas en mesure d'accueillir le Match 6 dans sa patinoire car le préfet du Haut-Rhin a interdit les rassemblements de plus de 50 personnes, et que le préfet de la Somme refusait de recevoir les Alsaciens pour le Match 7. Dimanche, la FFHG avait décidé de revenir sur sa décision, en accord avec tous les clubs, pour que la série se termine dans la patinoire de Cergy.



LIGUE MAGNUS / PLAY-OFFS

Quarts de finale

AMIENS (4) – MULHOUSE (5) : 3-3

Match 1 - Amiens - Mulhouse : 3-4 (ap)

Match 2 - Amiens - Mulhouse : 1-2 (ap)

Match 3 - Mulhouse - Amiens : 2-3

Match 4 - Mulhouse - Amiens : 1-2 (ap)

Match 5 - Amiens - Mulhouse : 3-0

Match 6 : Mulhouse - Amiens à Cergy-Pontoise à huis clos (en raison du coronavirus) : 4-3

Match 7 : le mercredi 11 mars à Cergy Pontoise à huis clos (en raison du coronavirus)