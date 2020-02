Ligue Magnus (J42) : Place en play-offs assurée pour Bordeaux

La course aux play-offs se décante. En effet, Bordeaux est devenu ce vendredi la sixième équipe a valider son billet pour la deuxième partie de la saison et ce malgré une pénalité de trois points. Grâce à des buts de Robin Colomban, Alexandre Mulle dans la deuxième période puis de Victor Barbero et Loik Poudrier dans la troisième période, les Boxers ont aisément pris le meilleur sur Briançon (4-0) et ne pourront plus sortir du Top 8. Une course aux play-offs qui ne concerne plus Nice. En déplacement à Angers, les Aigles ont ouvert le score par Romain Carpentier en fin de première période mais le dernier quart d’heure leur a été fatal avec trois buts pour les Ducs signés Danick Bouchard à deux reprises et Alexander Botten. Une défaite (3-1) qui va contraindre les Niçois à jouer la poule de relégation avec Briançon.

Chamonix toujours en difficulté

Avec six équipes déjà qualifiées et deux déjà éliminées, il ne reste que trois équipes encore en lice pour les deux derniers billets avec deux journées encore à jouer. Mais, alors que Gap était exempt, s’il y a une équipe pour qui la tendance est défavorable, c’est bien Chamonix. Les Pionniers ont, en effet, signé une septième défaite de suite à l’occasion de leur déplacement à Amiens. Si Numa Bresson a répondu à l’ouverture du score de Rudy Matima, les Gothiques ont assis leur victoire grâce à un doublé de Tommy Giroux et une réalisation d’Evan Richardson (4-1). Une situation dont pourrait tirer profit Anglet mais la réception de Rouen n’a pas tourné en faveur de l’Hormadi. Très tôt, Marc-André Thinel et Mikko Lehtonen ont fait le break pour les Dragons. Riku Silvennoinen a réduit l’écart avant que Lehtonen n’y aille de son doublé. Juuso Perttila a réduit à nouveau l’écart en tout début de troisième période mais Loic Lamperier a profité d’une cage vide pour sceller le sort du match (2-4). Leader, Grenoble est allé chercher une 31eme victoire en remontant Mulhouse dans une dernière période à sens unique (5-4).



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 42EME JOURNEE

Vendredi 14 février 2020

Grenoble - Mulhouse : 5-4

Nice - Angers : 1-3

Amiens - Chamonix : 4-1

Bordeaux - Briançon : 4-0

Anglet - Rouen : 2-4



Exempt : Gap