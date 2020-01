Ligue Magnus (J38) : Anglet voit Gap s'éloigner un peu plus dans la course aux play-offs

Alors qu’il reste six journées à disputer, la course aux play-offs de Ligue Magnus gagne en température. Et, dans cette lutte pour les huit premières places du classement, Gap a réalisé un très grand coup lors de la 38eme journée. Les Rapaces ont, en effet, pris le meilleur sur le leader du classement, Grenoble. Si les Brûleurs de Loups ont ouvert le score par Yann Sauve dans la première période, Romain Gutierrez a égalisé en supériorité numérique dans la deuxième. Les Gapençais ont fait la différence en toute fin de match car, alors qu’Antonin Manavian a répondu au doublé de Romain Gutierrez en tout début de troisième période, Bostjan Golicic a offert la victoire aux Rapaces à un peu plus d’une minute de la fin du match (2-3). Anglet, neuvième du classement, a vu Gap creuser un peu plus l’écart. L’Hormadi s’est, en effet, imposé aux tirs au but face à Chamonix (5-4) et voit les Gapençais compter désormais quatre points d’avance.

Amiens se rapproche d’Angers

Si Angers a été exempté lors de cette 38eme journée, Amiens est revenus à trois longueurs au bénéfice de sa victoire sur la glace de Bordeaux. Après avoir fait le break par Philippe Halley en première période puis Evan Richardson en début de deuxième, les Gothiques ont vu les Boxers égaliser par Felix Antoine Poulin puis Olivier Labelle. En supériorité numérique, Evan Richardson a offert la victoire aux Amiénois à trois minutes du terme de la rencontre (2-3). Rouen, pour sa part, a signé un troisième succès consécutif. Grâce à Nicolas Ritz, Joël Caron et Joris Bedin, les Dragons ont pris le meilleur sur les Scorpions (3-1), qui avaient ouvert le score par Julien Munoz. Dernier et déjà assuré de participer à la poule de maintien, Briançon a chuté sur la glace de Nice (6-4) dans le duel opposant les deux derniers au classement de la Ligue Magnus.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 38EME JOURNEE

Dimanche 26 janvier 2020

Grenoble - Gap : 2-3

Rouen - Mulhouse : 3-1

Bordeaux - Amiens : 2-3

Nice - Briançon : 6-4

Anglet - Chamonix : 5-4 (tab)



Exempt : Angers