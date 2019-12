Ligue Magnus (J24) : Grenoble se fait renverser dans le choc au sommet

Grenoble, seule équipe du Top 5 qui a perdu ce mardi

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 24EME JOURNEE

Mardi 3 décembre 2019

Grenoble voit son trône vaciller. Le leader de Ligue Magnus a perdu ce mardi soir un troisième match consécutif toutes compétitions confondues. La plus mauvaise série du champion en titre cette saison. Dans le choc du championnat de France, les Brûleurs de Loups ont été battus à domicile par Angers (2-4).Alex Aleardi et Aurélien Dair avaient rapidement rassuré le public du Polesud pour donner deux buts d'avance à Grenoble, mais ils n'ont rien pu faire dans un dernier tiers-temps à sens unique (0-3). Après la réduction du score de Danick Bouchard lors d'une supériorité numérique angevine à 22 minutes du termes, Patrick Coulomùbe a égalisé puis Alex Botten a donné l'avantage aux siens lors d'une nouvelle supériorité numérique. Clément Masson a définitivement validé le succès des Ducs contre une équipe qui évoluait sans gardien pour revenir au score. Avec cette victoire, Angers revient à un point de la tête du championnat.Mais dans son sillage, c'est également Amiens qui revient mettre la pression sur le leader grenoblois. Les Picards ont un match en moins et ne comptent plus que deux points de retard sur la tête après la victoire arrachée en fin de match face à Briançon, la lanterne rouge (2-0).Avec un large succès à Gap (1-4), Rouen reste dans la course au podium. Distancés mais toujours là pour jouer les premiers rôles, Bordeaux vainqueur d'Anglet (3-1) et Mulhouse qui a ramené un succès de Chamonix (4-5) ont aussi gagné.Grenoble -: 2-4- Briançon : 2-0- Anglet : 3-1Chamonix -: 4-5Gap -: 1-4Exempt : Nice