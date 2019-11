Ligue Magnus (J16 et J21) : Angers et Grenoble ont fait le spectacle

Le calendrier de la Ligue Magnus s’est mis à jour ce dimanche et le spectacle a été au rendez-vous. Dans le dernier match d’une 16eme journée débutée le 31 octobre dernier par la victoire de Rouen face à Briançon, Grenoble a proposé un scenario renversant à ses supporters. Leader du championnat, les Brûleurs de Loups ont d’abord subi le jeu face aux Boxers avec un doublé de Félix Petit en première période avant qu’Olivier Labelle ne donne trois buts d’avance à Bordeaux. Yann Sauve a relancé les Isérois avant qu’Olivier Labelle n’y aille lui-aussi de son doublé pour les Girondins. C’est alors que le match est allé dans l’irrationnel. En un peu moins de six minutes, le gardien bordelais Julian Junca est allé chercher le palet dans ses filets à quatre reprises. Vincent Kara à deux reprises en infériorité numérique, Dulan Fabre et Denny Kearney sur un penalty ont totalement relancé les Brûleurs de Loups. Bordeaux a eu beau revenir à hauteur en début de dernière période par Charles-Eric Legare, Sébastien Bisaillon a scellé le sort du match à sept minutes de la fin de la rencontre. Avec cette victoire (6-5), Grenoble se maintient en tête de la Ligue Magnus.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 16EME JOURNEE

Jeudi 31 octobre 2019

Rouen - Briançon : 4-0



Vendredi 1er novembre 2019

Anglet - Mulhouse : 6-3

Gap - Amiens : 2-3



Samedi 2 novembre 2019

Nice - Angers : 5-6



Dimanche 17 novembre 2019

Grenoble - Bordeaux : 6-5



Exempt : Chamonix

Angers a donné le tournis à Briançon

Et il fallait bien ça pour les Grenoblois car, face à la lanterne rouge Briançon, son dauphin Angers n’a pas fait dans le détail dans un match de la 21eme journée débutée le 15 octobre par le succès d'Anglet face à Nice. En à peine plus d’une minute, Clément Masson et Loïc Farnier ont donné le ton avant que Patrick Coulombe ne rajoute un troisième but à trois minutes de la pause. La deuxième période n’a vu que Maxime Lacroix alourdir la marque au tout dernier moment. Ce n’est que dans les 20 dernières minutes que les Diables Rouges ont été pris dans une avalanche de buts. En moins de sept minutes, Clément Masson pour son doublé, Danick Bouchard, Neil Manning et Kevin Tassery ont doublé l’avantage des Ducs qui infligent une 17eme défaite en autant de matchs à Briançon (0-8) et restent à une longueur des Brûleurs de Loups à la deuxième place du classement de la Ligue Magnus.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 21EME JOURNEE

Mardi 15 octobre 2019

Anglet - Nice : 3-2



Dimanche 17 novembre 2019

Briançon - Angers : 0-8



Dimanche 24 novembre 2019

18h30 : Gap - Grenoble

18h30 : Bordeaux - Chamonix

20h00 : Mulhouse - Amiens



Exempt : Rouen