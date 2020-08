Lewis, Taylor et Armstrong : Les 11 août qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1984 : Carl Lewis égale Jesse Owens



Plus qu'un pari, c'était une volonté flagrante : "Je serai Jesse Owens". C'est par cette phrase cinglante et annonciatrice que Carl Lewis avait prévenu de ses intentions aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Remporter quatre médailles d'or, comme son illustre compatriote par le passé, sous les yeux même d'Hitler lors de l'édition 1936. Ce 11 août 1984, après s'être imposé lors du 100m, 200m (il bat le record olympique sur cette distance) et le saut en longueur, Carl Lewis remporte avec les États-Unis, le 4x100 m. Quarante-huit ans après, Carl Lewis égale la performance de Jesse Owens.



1984 : L'équipe de France de football est championne olympique



Toujours lors de l'édition 1984 des Jeux Olympiques, l'équipe de France de football emmenée par le sélectionneur Henri Michel, se défait aisément de la Belgique et de l'Espagne et termine première de son groupe. En quart de finale, les Bleus rencontrent l'Égypte et s'imposent deux buts à zéro grâce à un doublé de Xuereb (29eme et 52eme). L'opposition face à la Yougoslavie est plus disputée et les Tricolores ont besoin de la prolongation pour passer en finale sur le score de 4-2. Opposée au Brésil, la France ne tremble pas et glane l'or olympique (2-0).



2018 : Le relais mixte de triathlon est champion d'Europe



Lancée par le titre européen en individuel de Pierre Le Corre et la médaille de bronze de Cassandre Beaugrand, la France affiche de belles chances de médailles lors du relais mixte. En plus des deux athlètes cités précédemment, Dorian Coninx et Léonie Periault complètent l'escadron français. Malgré un bon départ des Bleus, la Suisse réalise un incroyable troisième relais qui la place idéalement pour la première place. Problème, Dorian Coninx, le sociétaire de Poissy et dernier relayeur français, fait une folle remontée et dépose son rival helvétique en course à pied. Une grande et belle course pour une génération française qui, même en l'absence de Vincent Luis, l'un des meilleurs triathlètes du monde, devrait encore briller pour les dix prochaines années.

Naissances

Kristin Armstrong (cyclisme) née en 1973



Originaire de Memphis (Tennessee), Kristin Armstrong est une spécialiste du contre-la-montre. Triple championne olympique en titre (2008, 2012 et 2016), l'Américaine compte aussi deux couronnes mondiales (2006 et 2009). À 47 ans, la quadruple championne des États-Unis sur la discipline (2005, 2006, 2007 et 2015) et aussi double championne sur route (2004 et 2006), est directrice de l'équipe féminine de cyclisme World Tour Twenty20.



Jermain Taylor (boxe) né en 1978



"Bad Intentions" comme il est surnommé aux États-Unis, est un boxeur champion du monde poids moyens IBF en (2005 et 2014-2015), WBA (2005-2006) et WBC - WBO (2005-2007). Il comptabilise 38 combats dont 33 victoires (20 KO), un match nul et quatre défaites. Jermain Taylor, qui vient de Little Rock (Arkansas), est aussi médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 dans la catégorie super-welters.