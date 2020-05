La Decima, Ajax Amsterdam, Cantona : Les 24 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1995 : La surprise venue d’Amsterdam



À la surprise générale, l’Ajax Amsterdam remporte la Ligue des champions en s’imposant 1-0 en finale face au Milan AC, au Stade Ernst-Happel à Vienne. Le but est signé du tout jeune Patrick Kluivert.



2010 : La Decima



Au Stade de Luz de Lisbonne, le Real Madrid remporte sa dixième (la Décima) Ligue des Champions de son histoire en battant l’Atlético de Madrid (4-1) après prolongation.

Naissance

Eric Cantona (football) né en 1966



Après une première partie de carrière en dents de scie du côté de la France, Éric Cantona débarque en Angleterre en 1992. Champion d’Angleterre avec Leeds dès son arrivée, Cantona deviendra champion à quatre reprises avec Manchester United. Il devient l’une des personnalités historiques des Red Devils. Élu par les supporters de Manchester United comme le meilleur joueur ayant évolué au sein de ce club et meilleur joueur de l’histoire de la Premier League par un sondage réalisé par Barclays, Éric « The King » fait figure de légende dans l’histoire du championnat d’Angleterre.