Indy Car: Nouvelle victoire pour Pagenaud

Deux mois après son succès historique aux 500 miles d’Indianapolis, Simon Pagenaud a renoué avec la victoire lors de la course organisée en ville à Toronto.

Auteur de la pole position, le Français a dominé l’essentiel de la course, résistant sans trop de mal à Scott Dixon tandis qu’Alexander Rossi complétait le podium. Sébastien Bourdais a dû en revanche se contenter de la huitième place.

Au classement du championnat, Simon Pagenaud, troisième, revient à 39 points du leader, son coéquipier Josef Newgarden, quatrième à Toronto, et à 35 d’Alexander Rossi, deuxième.

I might be in Canada but we brought the #BastilleDay celebration anyway!!! So proud of the @DXCTechnology team for giving me this wonderful car! #indyto #indycar pic.twitter.com/d8rMaGyB6s