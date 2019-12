Hockey sur glace - Tournoi 6 Nations (Hongrie) : Les Bleus enchaînent

Les Bleus engrangent de la confiance ! Engagée dans un Tournoi 6 Nations en Hongrie avec une équipe rajeunie, la France a remporté son deuxième match, contre le pays-hôte. Après avoir battu le Japon 4-2 mercredi, les hommes de Philippe Bozon se sont cette fois imposés 5-2 à Budapest, ce qui leur permet de remporter le groupe A. Lou Bogdanoff (4eme) et Robin Colomban (19eme) ont permis aux Bleus de mener 2-0 à la fin du premier tiers, puis Madecsi (24eme) a réduit l'écart pour la Hongrie avant que Loïc Farnier (25eme) ne redonne deux buts d'avance à la France. Kiss (25eme) a permis à la Hongrie de revenir à 2-3 lors de ces deux minutes de folie. Le rythme a baissé ensuite, et la France a finalement inscrit deux nouveaux buts dans le dernier tiers, par Robin Colomban (45eme) et Malo Ville (47eme). De bon augure avant de défier la Biélorussie en finale de ce tournoi samedi à 19h30 !