Hockey sur glace - Ligue Magnus : Rouen termine deuxième, Gap arrache le dernier billet

Avant cette ultime journée de la saison régulière, la donne était simple entre Rouen et Angers. Une victoire des Dragons sur la glace du leader Grenoble les assurait de terminer deuxième et donc d'avoir la certitude d'avoir l'avantage du terrain en quarts de finale comme en demi-finales. En revanche, une victoire d'Angers à Bordeaux combinée à une contre-performance de son rival rouennais en Isère et ce sont les Ducs qui terminaient dans le fauteuil de dauphins des Brûleurs de Loups. Finalement, le classement n'a pas bougé, et Rouen termine devant Angers. Pour le compte de l'un des deux enjeux de la soirée, les Dragons sont sortis en vainqueurs de la glace grenobloise , mais aux tirs au but uniquement (4-3), avec en héros Marc-André Thinel, auteur du but de la victoire.

La victoire dans le derby et le dernier sésame pour Gap

Le Grenoblois Alex Aleardi a fait mieux, avec un doublé. Auteur de 63 buts durant cette saison régulière, il termine en tête du classement des réalisateurs. Et tandis que Rouen s'est offert les Brûleurs de Loups et leur meilleur buteur de Ligue Magnus, Angers a de toute façon échoué dans sa mission, avec une défaite 4-2 à Bordeaux. Les deux équipes se retrouveront face à face de nouveau à partir de mardi, mais en séries cette fois, au meilleur des sept matchs. Amiens et Mulhouse seront opposés également lors de cette phase finale. Vendredi, les Gothiques ont pris difficilement le dessus (4-3) sur les Scorpions. Gap sera lui aussi de la partie lors de ces play-offs. Dans le derby des Hautes-Alpes, les Rapaces, portés par Bostjan Golicic et Mathieu Guertin, quatre points chacun, ont cartonné Briançon (6-2) et validé ainsi le huitième et dernier billet en jeu.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 44EME JOURNEE

Vendredi 21 février 2020

Grenoble - Rouen : 3-4 (tab)

Nice - Anglet : 3-1

Bordeaux - Angers : 4-2

Amiens - Mulhouse : 4-3

Gap - Briançon : 6-2



Exempt : Chamonix