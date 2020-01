Hockey sur glace - Ligue Magnus (J36) : Angers et Rouen s'imposent

La 36eme journée de Ligue Magnus se déroulait en grande partie ce mardi, le leader Grenoble ayant déjà joué (et perdu) en novembre à Bordeaux. Angers et Rouen, vainqueurs ce soir, en ont donc profité pour revenir sur les Brûleurs de Loups qui, comme eux, et comme Amiens, sont d'ores et déjà qualifiés pour les play-offs. Les Ducs reviennent à six points d'Angers, après leur victoire 5-2 sur Amiens, grâce à des buts de Latendresse (17eme), Campbell (26eme), Gaborit (27eme), Bouchard (38eme) et Albert (58eme), contre des buts de Belisle (31eme) et Sabatier (34eme). De son côté, Rouen (3eme) a souffert, mais a fini par vaincre Chamonix (7eme) après prolongation : 6-5 alors qu'aucun but n'avait été inscrit dans le premier tiers. Lamperier (22eme), Caron (30eme, 41eme), Bedin (34eme), Lehtonen (44eme) ont inscrit les buts des Dragons dans le temps réglementaire, et Tolvanen (33eme), Terrier (34eme), Eriksson (43eme), Andersen (49eme) et Kazarine (60eme) les buts des Pionniers, avant que Koivisto ne donne la victoire aux Normands après 3'23 de prolongation.

Mulhouse déçoit

Mulhouse espère être la prochaine équipe qualifiée pour les play-offs, mais les Scorpions se sont inclinés 5-2 à Nice, avant-dernier, la faute aux buts de Dusek (1ere, 54eme), Heizer (20eme), Dame-Malka (36eme) et Aviani (39eme), alors que Besinger (12eme) et Laakso (58eme) ont marqué pour les Alsaciens. Enfin, Gap (8eme) est allé gagner à Anglet (9eme) 3-2 après prolongation, grâce à Golicic (11eme) et un doublé de Guertin (31eme, et 1'52 après le début de la prolongation), contre des buts d'Arrossamena (1ere) et Decock (57eme).



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS

36EME JOURNEE

Samedi 2 novembre 2019

Bordeaux - Grenoble : 6-4



Mardi 21 janvier 2020

Rouen - Chamonix : 6-5 ap

Nice - Mulhouse : 5-2

Anglet - Gap : 2-3 ap

Angers - Amiens : 5-2



Exempt : Briançon