Hockey sur glace - Ligue Magnus (J34/J10) : Grenoble s'impose à Angers et reste leader

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS

10EME JOURNEE

Mardi 8 octobre 2019

Vendredi 11 octobre 2019

Samedi 12 octobre 2019

Vendredi 10 janvier 2019

34EME JOURNEE

Mardi 10 septembre 2019

Vendredi 10 janvier 2020

Grenoble reste leader de Ligue Magnus., signant au passage un quatrième blanchissage cette saison, grâce notamment à Alex Aleardi, buteur désormais lors de sept matchs de rang. Les Brûleurs de Loups maintiennent ainsi les Ducs, qui n'ont pas ménagé leurs efforts lors de ce match (32 tirs cadrés, à quatre points, et le troisième Amiens à six longueurs., cette fois en match décalé de la 10eme journée, avec un nouveau but de Kai Lehtinen, qui n'avait marqué qu'une seule fois cette saison, et c'était déjà face à Briançon (4-1 pour Amiens dans la Somme le 22 novembre dernier). A noter également le carton du 4eme du classement Rouen à domicile contre Gap (6-1). Les Dragons, qui peuvent remercier Maurin Bouvet, auteur d'un doublé, valident du même coup leur billet pour les play-offs.Mulhouse a inscrit six buts également vendredi, lors de la venue de Chamonix.Les Mulhousiens, auteurs de 5 de leurs 6 buts en powerplay, comptent désormais 9 points d'avance sur leur adversaire du soir. Bordeaux, 6eme, reste intercalé entre Mulhouse et Chamonix. Vendredi soir, les Boxers ont dominé Anglet chez eux (4-2) dans le derby du Sud-Ouest. Le Canadien Mitchell Ferguson a profité de cette oppositions entre voisins pour inscrire ses deux premiers buts depuis son arrivée en France.- Nice : 5-3Rouen -: 3-4 (tab)- Chamonix : 5-1Bordeaux -: 2-3Briançon -: 1-3Exempt : AngletBriançon -: 4-5- Chamonix : 6-4- Gap : 6-1Angers -: 0-3Anglet -: 2-4Exempt : Nice