Hockey sur glace - Ligue Magnus (J25/J32) : Grenoble et Angers toujours au coude à coude

Grenoble et Angers ne se quittent plus ! Revenus à un point des Brûleurs de Loups après les avoir battus mardi, les Ducs sont toujours à un point après les matchs de vendredi, qui comptaient pour la 25eme et la 32eme journée de Ligue Magnus. Grenoble est allé battre Mulhouse (6eme) sur le score de 6-3 grâce à Valier (doublé), Kara, Tartari, Sauve et Champagne, contre des buts de Downey (doublé) et Munoz. De son côté, Angers a dominé Gap sur le score de 5-2, après avoir été mené 2-0 jusqu'à la 40eme minute (doublé de Gagnon pour les Rapaces), mais Lacroix, Hardowa, Bouchard (doublé) et Farnier ont marqué cinq buts dans le dernier tiers ! Une affiche opposait ce vendredi le troisième et le quatrième, et c'est le moins bien classé, Rouen, qui est allé étrillé les Picards sur leur glace : 8-1 ! Ritz, Thinel, Guttig (doublé), Lamperier, Deschamps, Chakiashvili et Caron ont marqué les buts des Dragons, qui reviennent à neuf points du leader (but de Verrier pour Amiens).

Hrehorcak héros de Nice

Bordeaux reste cinquième, après sa défaite 4-3 après prolongation chez l'avant-dernier, Nice. Aviani, Carpentier et Hrehorcak avaient marqué les buts des Aigles, et Arnaud (doublé) et Labelle ceux des Boxers dans le temps réglementaire, mais Hrehorcak a donné la victoire aux siens après 1'31 de prolongation. Enfin, Chamonix (8eme) a enfoncé la lanterne rouge Briançon en s'imposant 5-2, grâce à Terrier, Lagarde, Salonen, Briand et Kazarine, contre un doublé de Delemps.



LIGUE MAGNUS / 25EME JOURNEE

Vendredi 6 décembre 2019

Nice - Bordeaux : 4-3 ap

Chamonix - Briançon : 5-2

Rouen - Amiens : 8-1

Angers - Gap : 5-2



Dimanche 12 janvier 2020

19h00 : Anglet - Grenoble



Exempt : Mulhouse



32EME JOURNEE

Vendredi 6 décembre 2019

Mulhouse - Grenoble : 3-6



Dimanche 5 janvier 2020

16h00 : Rouen - Anglet

16h00 : Angers - Nice

18h30 : Briançon - Bordeaux

20h30 : Chamonix - Amiens



Exempt : Gap