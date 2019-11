Hockey sur glace - Ligue Magnus (J17) : Seul Grenoble gagne à l'extérieur

Après une dizaine de jours de trêve pour cause de tournoi de l'équipe de France en Lettonie, la Ligue Magnus a repris ses droits ce mardi, avec les cinq matchs de la 17eme journée. Honneur au leader, Grenoble, qui a remporté le match des extrêmes contre la lanterne rouge Briançon (toujours 0 victoire !) et gagne ainsi le seul match à l'extérieur de la soirée. Les champions de France l'ont emporté 7-2, après avoir été menés 1-0 pendant 29 minutes, grâce à des buts de McEachen, Aleardi, Hardy (doublé), Champagne, Koudri et Fleury, contre des buts de Chamberland et Raats. Angers est désormais le dauphin des Brûleurs de Loups, grâce à son succès 7-2 sur l'équipe qui le précédait au classement, Amiens. Campbell, Bouchard (triplé), Farnier, Botten et Lacroix ont inscrit les buts des Ducs, et Romand ceux des Gothiques.

Salonen s'offre un quadruplé !

Un petit peu plus bas au classement, Anglet occupe la quatrième place, après sa victoire 4-1 sur Gap (7eme) : buts d'Arrossamena, Kloz et doublé de Riendeau pour les Basques, alors que Guertin avait ouvert le score pour les Rapaces. Rouen (5eme) s'est incliné sur le même score contre Mulhouse, qui revient à deux points des Dragons (buts de Downey, Laakso, Besinger et Sevcenko pour les Alsaciens, but de Bedin pour les Normands). Enfin, dans un match de mal classés, Chamonix (9eme) a pris le meilleur sur Nice (10eme) : 5-4 grâce à un quadruplé de Salonen et un but Sammalmaa, contre des buts de Dame-Malka (doublé), Abramov et Dorey pour les Aigles.



LIGUE MAGNUS / 17EME JOURNEE

Mardi 12 novembre 2019

Briançon - Grenoble : 2-7

Chamonix Mont Blanc - Nice : 5-4

Mulhouse - Rouen : 4-1

Angers - Amiens : 7-2

Anglet - Gap : 4-1



Exempt : Bordeaux