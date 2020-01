Hockey sur glace - Coupe de France : Amiens - Rouen en finale

Le tenant du titre face à l'équipe la plus titrée dans l'épreuve ! La finale de la Coupe de France de hockey sur glace pouvait difficilement rêver meilleure affiche, le 16 février prochain à l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy ! Amiens sera opposé à Rouen pour tenter de conserver son trophée remporté l'an passé au détriment de Lyon pour la première fois de son histoire. Les Gothiques, qui sont actuellement troisièmes de Ligue Magnus, ont fait respecter la logique en allant l'emporter 4-0 à Nice, avant-dernier, mais la victoire a mis du temps à se dessiner. Richardson n'a en effet ouvert le score qu'à la 38eme minute, avant que Giroux (44eme), Verrier (53eme) et Babcock (58eme) ne corsent l'addition.

Amiens - Rouen dès vendredi en Ligue Magnus !

Les Picards retrouveront en finale Rouen, qui a déjà remporté six Coupes de France (un record), la dernière en 2016. Les Dragons, quatrièmes de Ligue Magnus, l'ont emporté 2-1 à domicile contre Mulhouse (5eme), grâce à Thinel (8eme) et Deschamps (35eme), alors que Downey (34eme) avait égalisé pour les Scorpions. Cette saison en championnat, Rouen a battu deux fois Amiens (une fois aux tirs et but et une fois 8-1) en trois matchs (3-2 pour les Gothiques dans le troisième), et les deux équipes se retrouvent ce vendredi en Picardie pour leur quatrième duel. Répétition générale !



HOCKEY SUR GLACE / COUPE DE FRANCE (H)

Demi-finales - Mercredi 15 janvier 2020

Nice - Amiens : 0-4

Rouen - Mulhouse : 2-1