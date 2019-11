Hockey sur glace - Coupe de France (8emes) : Grenoble et Angers déjà éliminés

Leaders avec sept points d'avance sur leur dauphin Angers, les champions de France grenoblois dominent largement la Ligue Magnus cette saison. Mais pourtant, les Brûleurs de Loups se sont fait éliminer dès les huitièmes de finale de la Coupe de France, qui plus est à domicile. Ils ont en effet subi la loi des Basques d'Anglet, cinquièmes de Ligue Magnus, qui sont venus l'emporter 2-1 grâce à Lamboley et Riendeau (Champagne avait ouvert le score pour Grenoble). Cela ne s'est pas mieux passé pour les Ducs d'Angers, qui se sont inclinés 4-3 après tirs au but à Nice, pourtant avant-dernier du championnat (buts de Hrehorcak, Dame-Malka et Abramov pour les Aigles, but de Lacroix et doublé de Guenther pour les Ducs).

Amiens, Rouen et Mulhouse déroulent

La logique a été respectée pour les autres clubs de Ligue Magnus, avec notamment la large victoire du tenant du titre, Amiens, à Asnières, qui évolue en D3 : 11-1, avec un quadruplé de Verrier. Rouen s'est de son côté imposé chez son voisin caennais (D1) 3-0 avec des buts de Nesa, Deschamps et Guttig. Mulhouse a remporté le derby alsacien sur la glace de Strasbourg (4-0 avec des buts de Wilson, Downey et un doublé de Ten Braak).



HOCKEY SUR GLACE / COUPE DE FRANCE (H)

Mardi 26 novembre 2019

Grenoble (Ligue Magnus) - Anglet (Ligue Magnus) : 1-2

Strasbourg (D1) - Mulhouse (Ligue Magnus) : 0-4

Nice (Ligue Magnus) - Angers (Ligue Magnus) : 4-3 (tab)

Caen (D1) - Rouen (Ligue Magnus) : 0-3

Roanne (D2) - Clermont-Ferrand (D1) : 6-5

Évry-Viry (D2) - Neuilly-sur-Marne (D1) : 3-6

Asnières (D3) - Amiens (Ligue Magnus) : 1-11



Mercredi 27 novembre 2019

19h30 : Chambéry (D1) – Gap (Ligue Magnus)