Hockey sur glace : 22 Bleus à Klagenfurt

En attendant le championnat du monde 1A (27 avril - 3 mai), où l’équipe de France masculine de hockey sur glace visera sa remontée dans l’élite (avec l’Autriche, la Corée du Sud, la Hongrie, la Roumanie et la Slovénie dans sa poule), les Bleus disputeront un tournoi de préparation à quatre équipes, du 4 au 9 février à Klagenfurt en Autriche. Pour cette compétition, où ils seront opposés au Danemark puis à la Norvège ou à l’Autriche, le sélectionneur Philippe Bozon a décidé d’appeler 22 joueurs. Parmi eux, Yohann Auvitu (30 ans), qui n’a pas joué pendant un an suite à une opération et qui vient de signer en Suède, à Lulea.



Les 22 joueurs : Henri-Corentin Buysse (Amiens), Florian Hardy (Angers), Yohan Auvitu (Lulea, Suède), Florian Chakiachvili (Rouen), Hugo Gallet (Iismalen Peli Karkhut, Finlande), Kevin Hecquefeuille (Mulhouse), Antonin Manavian (Grenoble), Maxime Moisand (Bordeaux), Thomas Thiry (Zug, Suisse), Teddy Trabichet (Grenoble), Eliot Berthon (Genève, Suisse), Timothé Bozon (Genève, Suisse), Valentin Claireaux (Zlin, République tchèque), Floran Douay (Genève, Suisse), Damien Fleury (Grenoble), Anthony Guttig (Rouen), Guillaume Leclerc (Bietigheim, Allemagne), Jordan Perret (Mountfield, République tchèque), Anthony Rech (Wolfsburg, Allemagne), Jérémie Romand (Amiens), Sacha Treille (Grenoble), Peter Valier (Grenoble)