Hockey - Ligue Magnus : Grenoble enchaîne, Angers surpris, première pour Briançon

#GAMEDAY C'est fini à Pôlesud les BDL l'emportent lors des tirs au but face à @HormadiElite ! C'était un match compliqué mais les grenoblois se sont accrochés et l'ont emportés ! 🏒

#BDLNATION 🔵🔴 #GREvsANG pic.twitter.com/l2mPDpCR1h

— Brûleurs De Loups (@bruleursdeloups) January 17, 2020

La lutte pour le podium est complètement relancée !



⚡️FIN DU MATCH⚡️#AMIROU@LesGothiques 1⃣-2⃣ @DragonsdeRouen (T.A.B)

Victoire au bout du suspense pour les Dragons à l'issue de la séance de tirs au but grâce à l'unique réalisation de @thinner24, après l'égalisation in-extremis de @bmaia18 en fin de match !

💛🖤 #GoDragons pic.twitter.com/lrDP1CkzoF

— Dragons de Rouen (@DragonsdeRouen) January 17, 2020



Le classement au soir de la 35ème journée de #SLMHockey ⤵️ pic.twitter.com/5tfHvOrpfW

— Synerglace Ligue Magnus (@LigueMagnus) January 17, 2020

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 35EME JOURNEE

Vendredi 17 janvier 2020



Grenoble a souffert mais obtient à l'arrivée une nouvelle victoire. Le leader poursuit ainsi sa belle série, avec un quatrième succès consécutif, obtenu à domicile contre Anglet aux tirs au but uniquement (4-3). Héros du soir, Alex Aleardi a offert la victoire aux Brûleurs de Loups, menés par deux fois dans cette partie. A l'arrivée, les Grenoblois réalisent même la belle opération de cette 35eme journée de Ligue Magnus.Leur dauphin Angers s'est en effet incliné (4-3) de manière inattendue sur la glace de Gap, nouveau huitième. Alors que les deux équipes étaient à égalité 3-3, la délivrance est intervenue dans le troisième tiers-temps pour les Rapaces grâce à un but de Roman Vondracek.Après cette défaite, les Ducs comptent neuf points de retard sur Grenoble et plus qu'un d'avance sur Amiens malgré la défaite des Gothiques, là aussi aux tirs au but (2-1), chez eux contre Rouen et Marc-André Thinel, seul joueur à marquer son tir au but lors de cet avant-goût de la finale de la Coupe de France entre les deux équipes du 16 février prochain. Les Dragons, qui reviennent à deux points d'Amiens et trois d'Angers, peuvent également remercier Bastien Maia, qui a arraché la prolongation alors qu'il ne restait plus que cinq secondes à jouer. A ce moment du match entre Chamonix et Briançon, le score était déjà scellé (3-2). Les Diables Rouges décrochent ainsi leur tout premier succès de la saison à l'extérieur. Après 35 journées.- Anglet : 4-3 (tab)- Nice : 3-1Amiens -: 1-2 (tab)- Angers : 4-3Chamonix -: 2-3Exempt : Mulhouse