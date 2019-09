Hirscher, la retraite anticipée

La presse autrichienne l’avait senti venir. Depuis la naissance de son fils il y a un an, Marcel Hirscher n’avait plus la même rage de vaincre, le même engouement à l’heure de chausser les skis pour s’entraîner ou triompher en Coupe du monde. La semaine passée déjà, le Krönen Zeitung annonçait la retraite à venir du champion. L’intéressé a confirmé l’information lui-même ce mercredi, en direct à la télévision autrichienne, sur l’antenne de la chaîne publique ORF2.

"Le jour est venu pour moi de mettre fin à ma carrière", dixit l’homme aux huit gros globes de cristal – un record. Huit triomphes en Coupe du monde assurés sans discontinuer (de 2012 à 2019) et agrémentés de six globes en slalom, et six de plus en géant. Un palmarès impressionnant bâti en 198 podiums pour 67 victoires, auquel s’ajoutent sept sacres aux Championnats du monde et deux titres olympiques conquis à Pyeonchang l’an dernier en slalom géant et en combiné.

Très ému, Marcel Hirscher confie avoir mûri sa réflexion deux semaines durant, "deux semaines mouvementées", souffle-t-il. "Car c'est toute une vie qui s'arrête du jour au lendemain." Une vie qu’il entend désormais consacrer à sa famille. "J’ai encore les deux genoux en bon état et c’est une chance. C’était important pour moi de savoir quand m’arrêter. J’ai envie de jouer au foot avec mon fils, de faire de la moto ou de la randonnée avec lui, et j’ai encore cette possibilité aujourd’hui."

Sondé par L'Equipe dans la soirée, Alexis Pinturault a réagi ainsi à la nouvelle: "Je pensais qu'il faisait un énorme coup de bluff comme il avait l'habitude de faire. […] Depuis mon premier titre de champion du monde juniors (en 2009, ndlr), on ne s'est jamais quittés. J'aimais cette relation, cette rivalité, ce piment qu'il y avait sur chaque course. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus mais j'aurais aimé qu'il continue." La skieuse américaine Lindsey Vonn y est allée elle aussi de son hommage sur les réseaux sociaux: "Félicitations pour ton incroyable carrière mon ami. Courir à la même époque que toi a été un honneur. Huit gros globes est un record que personne ne battra jamais !"