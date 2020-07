Gymnastique : Copenhague renonce aux Mondiaux 2021

La Fédération internationale de gymnastique va devoir trouver une autre ville pour organiser les prochains championnats du monde, du 18 au 24 octobre 2021. Alors que Copenhague avait obtenu l’organisation des Mondiaux, la capitale du Danemark a annoncé ce mardi qu’elle renonçait, sans en préciser la raison. « La Fédération danoise de gymnastique a informé la Fédération internationale qu’elle se retirait de l’organisation des 50emes Championnats du monde de gymnastique artistique, qui devaient se tenir à Copenhague en octobre 2021. Le Comité exécutif (CE) de la FIG a pris acte de cette décision et exprimé son regret et sa déception. Le CE examinera prochainement toutes les conséquences qui découlent de cette situation, et notamment le lancement d’une nouvelle procédure de candidature pour ces Mondiaux », a fait savoir la Fédération internationale dans un communiqué.

Les Mondiaux 2022 et 2023 déjà attribués

Comme le veut la tradition depuis 2000, aucun championnat du monde n’est prévu en année olympique, ce qui devait être le cas en 2020. Les gymnastes auront donc droit à deux grandes compétitions l’année prochaine, les JO pendant l’été à Tokyo et les Mondiaux pendant l’automne dans une ville à déterminer. Suite au report des Jeux Olympiques en 2021, d’autres sports, comme la natation et l’athlétisme, avaient choisi de décaler leurs championnats du monde d’un an, en 2022, pour éviter que deux grands événements se déroulent la même année. Mais la FIG n’a pas fait ce choix. Le Danemark avait déjà accueilli une fois les championnats du monde, en 2006 à Aarhus. Rappelons que les Mondiaux 2022 et 2023 de gymnastique ont d’ores et déjà été attribués, respectivement à Liverpool et Anvers.