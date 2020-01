⛷️ 🇫🇷 INCROYABLE ! Première victoire en carrière pour @CDirez qui remporte le géant parallèle à Sestrières et ouvre son compteur en Coupe du monde ! 🥇 😍

Direz domine Shiffrin à la régulière

Alors que les onze dernières victoires féminines françaises en Coupe du Monde avaient été remportées par la même skieuse, Tessa Worley, la géantiste du Grand-Bornand a été détrônée ce dimanche. C’est en effet Clara Direz qui s’est imposée, à la surprise générale, sur le géant parallèle de Sestrières (Italie)., dans une compétition où on retrouvait notamment Mikaela Shiffrin, Alice Robinson, Sofia Goggia, Petra Vlhova, Viktoria Rebensburg ou encore Wendy Holdener.Dès les seizièmes de finale, Direz a bénéficié d’un petit coup de pouce du destin, avec l’abandon de son adversaire autrichienne Katharina Truppe. En huitièmes de finale, on ne donnait pas beaucoup de chances à la Française, opposée à la reine du ski mondial Mikaela Shiffrin (certes en légère perte de vitesse en ce début d’année 2020), mais elle s’est imposée à la régulière avec 13 centièmes d’avance sur l’Américaine ! En quarts, Direz a pris le meilleur sur la Slovène Tina Robnik (neuf centièmes d’avance), avant de dominer l’Italienne Marta Bassino de 32 centièmes en demies. Restait à la Française à aller décrocher la victoire face à une Autrichienne quasi-inconnue ayant notamment éliminé Sara Hector et Sofia Goggia durant la matinée : Elisa Moerzinger (22 ans).Quelle belle surprise ! Tessa Worley étant actuellement absente pour cause de petite opération du genou, Clara Direz a magnifiquement assuré l’intérim ! En attendant encore mieux ?