France : Lancement de l'opération "Soutien Ton Club" pour venir en aide aux clubs

La Fondation du Sport Français, le Comité National Olympique et Sportif Français, le Comité Paralympique et Sportif Français, l’Agence Nationale du sport et les associations représentant les collectivités locales, avec le soutien du ministères des Sports, viennent de lancer un fonds de solidarité national (http://www.soutienstonclub.fr) pour venir en aide à tous les clubs fédérés pendant cette période crise liée au coronavirus. Cette plateforme a pour de but de soutenir financièrement les clubs affiliés aux différentes fédérations sportives. Adhérents, entreprises ou particuliers sont ainsi encouragés à effectuer des dons à l’association de leur choix. Un prélèvement de 10% sur les dons effectués, sera redistribué aux clubs les plus en difficultés, sur la base de critères objectifs précise l'opération "Soutien Ton Club".

« Ce réseau est la richesse du sport français »

« Notre pays compte 360 000 associations sportives qui accueillent plus de 16 millions de licenciés. Ce réseau est la richesse du sport français. Dans cette crise sans précédent, le Gouvernement a veillé à ouvrir tous ses dispositifs de soutien aux associations (chômage partiel, fonds de solidarité, report ou exonération de charges, etc…) et le ministère des Sports travaille avec tous les acteurs du sport à un plan de relance. Mais les associations ont aussi besoin de la mobilisation de chacun », a déclaré Roxana Maracineanu, la ministre des Sports à ce sujet.

« Le club joue un rôle social très important »

Thierry Braillard, président de la Fondation du Sport Français, a tenu de son côté à rappeler l'importance des clubs sportifs: « Le club joue un rôle social très important et il est vecteur de liens essentiels pour le « vivre ensemble » ainsi que pourvoyeur d’emplois qu’il nous faut sauvegarder. Aussi, cette opération novatrice permet de savoir exactement à qui sera versé le don puisque vous pouvez choisir vous-même l’association bénéficiaire. Et le fonds de solidarité permettra d’aider aussi ceux qui en ont le plus besoin. »