France-Belgique, Umtiti, Éder, Ashe : Les 10 juillet qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

Naissance

Grâce à une réalisation d’Éder, le Portugal remporte le championnat d’Europe des nations 2016 face à la France, après sa victoire en finale sur le score de 1-0. Il s'agit du premier titre de l'histoire de la sélection portugaise.Dans un match plus que serré, l’équipe de France vient à bout de la Belgique, grâce à une réalisation de Samuel Umtiti. Avec cette victoire, les Bleus accèdent à leur troisième finale de Coupe du Monde, après 1998 et 2006.(tennis) né en 1943Durant sa carrière, Arthur Ashe remporte notamment trois tournois du Grand Chelem (US Open 1968, Open d'Australie 1970 et Wimbledon 1975) et trois Coupes Davis, de 1968 à 1970. Il devient le premier Afro-Américain à remporter l'US Open, et à accéder à un tel niveau de jeu, lui qui est considéré comme le meilleur joueur de l'année 1975. C'est lui qui détecte d'ailleurs Yannick Noah au Cameroun, en 1971. En dehors du tennis, Arthur Ashe s'est beaucoup investi pour la cause des Noirs, en contribuant notamment à l'exclusion de l'Afrique du Sud de la Coupe Davis en 1970, en raison de l'apartheid. Il a œuvré pour les réfugiés haïtiens aux États-Unis et contre le Sida, virus qu'il a contracté suite à une transfusion sanguine en 1983. En 1993, il décède d'une pneumonie consécutive au virus du VIH. Depuis 1997, le Court Central de Flushing Meadows, où se déroule l’US Open, porte son nom.