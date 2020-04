Fenway Park, Tcheuméo, Di Nallo : Les 20 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événement :

1912 : Inauguration du Fenway Park



Le Fenway Park est un stade de baseball situé à Boston, dans le Massachusetts. Les Red Sox de Boston y jouent à domicile depuis 1912. L’enceinte sportive est toujours utilisée à ce jour, ce qui en fait le plus ancien stade de baseball utilisé en ligue majeure depuis la démolition du Tiger Stadium de Detroit.

Naissances :

Fleury Di Nallo (football) né en 1942



Fleury Di Nallo est un footballeur international français qui évolue au poste d’attaquant du début des années 1960 au milieu des années 1970. Surnommé « Le petit prince de Gerland », il est l’un des joueurs emblématiques de l’Olympique Lyonnais, et le meilleur buteur de l’histoire du club. Il joue avec l’OL 489 matchs et marque 222 buts, dont 182 en championnat de France. Il remporte trois Coupes de France avec l’OL (1964, 1967, 1973).



Audrey Tcheuméo (judo) née en 1990



Audrey Tcheuméo est une judoka française médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et médaillée d’argent aux JO de Rio en 2016. En plus de ses deux médailles olympiques, Audrey Tcheuméo a aussi remporté une médaille d’or lors des Championnats du monde 2011 à Paris, et quatre titres de championne d’Europe (2011, 2014, 2016, 2017).

Décès :

Rubin Carter (boxe) décédé en 2014



Rubin Carter, surnommé Hurricane, est un boxeur américain. Il est connu pour ses condamnations controversées en 1967 et 1976 pour trois meurtres perpétrés en juin 1966 à Paterson (New Jersey), et pour sa libération de prison en 1985, survenue après la cassation de la condamnation en appel. L’affaire a fait l’objet d’une chanson de Bob Dylan, Hurricane, et d’un film de Norman Jewison, Hurricane Carter.