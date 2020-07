Federer, Uruguay, Busquets : Les 16 juillet qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

Naissances

Première Coupe du Monde de l’après-guerre, le Mondial 1950 voit l’Uruguay triompher en finale face au pays-hôte brésilien sur le score de 2 buts à 1. Soixante-dix ans plus tard, cette défaite est encore vécue comme un traumatisme au Brésil.Le Suisse Roger Federer remporte son huitième titre à Wimbledon en venant à bout du Croate Marin Čilić (6-3, 6-1, 6-4). Âgé de 35 ans, il entretient sa légende avec un dix-neuvième titre du Grand Chelem qu’il décroche sans perdre un set, le second de la saison après son succès en Australie en début d’année.(tennis) née en 1942Margaret Court, est une joueuse de tennis australienne, considérée comme l’une des plus talentueuses de l’histoire. Entre 1959 et 1975, elle a gagné 64 titres en Grand Chelem dont 24 titres en simple en seulement 47 participations, dont 11 durant l’ère Open. En 1970, elle réalise le Grand Chelem en simple, performance seulement égalée par Maureen Connolly (en 1953, avant l’ère Open) et Steffi Graf (en 1988). Elle compte aussi quatre petits Chelems, en 1962, 1965, 1969 et 1973. Elle réalise aussi le Grand Chelem en double mixte en 1963 (avec son compatriote Ken Fletcher), puis une seconde fois en 1965, associée à plusieurs partenaires différents, détenant ainsi le record absolu de trois Grands Chelems accomplis toutes catégories confondues. Margaret Court est la seule joueuse à avoir remporté au moins deux fois les quatre tournois du Grand Chelem, en simple, double dames et double mixte. Elle est membre du International Tennis Hall of Fame depuis 1979.(voile) né en 1965Avec plus de vingt-cinq victoires à son actif, dont un doublé dans le Vendée Globe (2000-2001 et 2008-2009) qu’il est le seul marin à avoir réalisé, Michel Desjoyeaux est l’un des navigateurs en solitaire les plus titrés de l'histoire.(football) né en 1988C’est en 2008 que Sergio Busquets fait ses débuts avec le FC Barcelone. En 2009, il obtient avec son club un sextuplé inédit dans l’histoire du football : Ligue des champions, championnat d’Espagne, Coupe du Roi, Supercoupe d’Europe, Supercoupe d’Espagne et Coupe du monde des clubs. Deux ans plus tard, en 2011, il remporte de nouveau cinq titres. Une performance réitérée en 2015. Membre de la génération dorée du Barça, Busquets fait partie des joueurs clés, au même titre que Lionel Messi, Andrés Iniesta et Xavi. International espagnol depuis 2009, Sergio Busquets remporte la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, jouant tous les matchs comme titulaire. Deux ans plus tard, il remporte le championnat d’Europe 2012 face à l’Italie.