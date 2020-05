Federer, Casillas, Niki Lauda : Les 20 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1992 : La première du Barça



Grâce à sa victoire 1-0 face à la Sampdoria de Gênes, le FC Barcelone remporte sa première Ligue des Champions de son histoire.



2007 : Federer stoppe la folle série de Nadal



Avec sa victoire en finale du tournoi de tennis de Hambourg sur le score de 2-6, 6-2, 6-0, le n° 1 mondial, Roger Federer, met fin à l’impressionnante série de de 81 victoires consécutives victoires sur terre battue de l’Espagnol Rafael Nadal, invaincu sur cette surface depuis avril 2005.

Naissances

Christophe Dominici (rugby) né en 1972



Arrivé au Stade Français en 1997, Christophe Dominici remporte 5 championnats de France (1998, 2000, 2003, 2004 et 2007) avec le club francilien. Avec l’équipe de France, le Varois remporte à 4 reprises le tournoi des VI Nations (1998, 2004 ,2006, 2007) réalisant le Grand Chelem en 1998 et 2004. Auteur d’un essai en demi-finale face à la Nouvelle-Zélande, Christophe Dominici fait partie de l’équipe de France finaliste de la Coupe du Monde 1999.



Iker Casillas (football) né en 1981



Issu du centre de formation du Real Madrid, il a notamment remporté la Ligue des champions à trois reprises en 2000, 2002 et 2014. En sélection, Iker Casillas fait partie des joueurs qui ont réussi à remporter coup sur coup l’Euro 2008, la Coupe du monde 2010, et l’Euro 2012. Capitaine de la sélection, il est le premier joueur de l’histoire à soulever trois trophées internationaux en quatre ans. Il est le gardien ayant joué le plus de matchs au Real Madrid (887). Casillas est également le deuxième joueur ayant joué le plus de matchs de l’histoire de la sélection espagnole (187) derrière Sergio Ramos.



Christopher Froome (cyclisme) né en 1985



Membre de l’équipe Ineos, Christopher Froome remporte quatre fois le Tour de France (2013, 2015, 2016 et 2017), deux fois le Tour d’Espagne (2011 et 2017), ainsi que le Tour d’Italie 2018 et obtient deux fois la médaille de bronze en contre-la-montre aux Jeux olympiques (en 2012 et 2016).

Décès

Niki Lauda (formule 1) décédé en 2019



Niki Lauda court en Formule 1 de 1971 à 1979, puis de 1982 à 1985. Le pilote autrichien obtient 25 victoires et remporte à trois reprises le titre de champion du monde des pilotes de Formule 1 (1975, 1977 chez Ferrari et 1984 chez McLaren).

Le 1er août 1976, lors du Grand Prix d’Allemagne, Niki Lauda est victime d’un grave accident au volant de sa Ferrari. Coincé dans sa monoplace qui prend feu, il est brûlé au visage et défiguré. Ses poumons sont particulièrement touchés. Contre toute attente, il parvient à reprendre le volant six semaines seulement après ce drame. Moins d’un an après son titre de 1984, le pilote autrichien se retire des circuits et prend sa retraite à 35 ans. À partir de 2012, Lauda retourne à plein temps dans le monde de l’automobile en tant que président non-exécutif de l’écurie Mercedes, championne du monde pilotes et constructeurs en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Niki Lauda décède des suites d’une infection pulmonaire le 20 mai 2019.