Ederle, Lizarazu, Alphand et Van Persie : Les 6 août qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1926 : Gertrude Ederle est la première femme à traverser la Manche



Gertrude Ederle, une nageuse new-yorkaise, a 13 ans lorsqu'elle rejoint une prestigieuse association de natation américaine. Décidée à devenir une grande championne, elle améliore sans cesse ses performances jusqu'à atteindre son objectif : être qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris en 1924. Dans la capitale française, Ederle remporte la médaille d'or au relais 400 mètres nage libre et repart avec deux médailles individuelles en bronze au 100 mètres et 400 mètres. Non rassasiée par cette moisson qu'elle estime en-deçà de ses objectifs, elle se lance un nouveau défi : la traversée de la Manche à la nage. Alors âgée de 19 ans et après une tentative infructueuse, elle réalise l'exploit le 6 août 1926 en 14 heures et 39 minutes entre Cap-Gris-Nez et Kingsdown, devenant ainsi la première femme à réaliser pareille performance. Pour l'anecdote, elle bat le record du monde masculin de près d'une heure et sa marque ne sera effacée que 25 ans plus tard.



2004 : Bixente Lizarazu arrête l'équipe de France



Quelques jours après son compatriote Lilian Thuram, Bixente Lizarazu révèle au quotidien sportif L'Équipe sa décision de refermer sa (grande) parenthèse tricolore. Au total, le Basque comptabilise 97 sélections et deux buts mais à 34 ans, il ne représente plus une solution viable pour le futur, barré par un certain Patrice Evra... Le consultant de TF1 a connu sa première sélection lors du match France - Finlande (2-1), le 14 novembre 1992. Avec les Bleus, Bixente Lizarazu a remporté une Coupe du monde (1998), deux Coupes des Confédérations (2001 et 2003) et un Euro (2000).

Naissances

David Robinson (basketball) né en 1965



Le Floridien est une légende non seulement chez les San Antonio Spurs mais également au sein de la Ligue. Double champion NBA en 1999 et 2003, il a joué pendant 14 ans pour les Texans et a été désigné une fois MVP en 1995. Surnommé « The Amiral » à cause de sa carrière universitaire au sein de l'US Navy, le pivot de 2,16 m s'est illustré aussi avec les États-Unis, au sein de la « Dream Team » (championne olympique en 1992 et 1996). Il entre au Hall of Fame avec Michael Jordan et John Stockton en 2009.



Luc Alphand (ski) né en 1965



Avant d'épouser une carrière de pilote de rallye, Luc Alphand a fait les beaux jours du ski français. Fils de parents moniteurs de ski, le Briançonnais remporte durant sa carrière, trois globes de cristal de la Coupe du monde de descente (1995, 1996 et 1997) et gagne le classement général en 1997. Au total, il comptabilise 12 succès en course (10 descentes et 2 Super-G) et 23 podiums. À 32 ans, il arrête sa carrière sur les skis pour se consacrer au rallye. Après une 2eme place en 2005, Luc Alphand touche le Graal l'année suivante au Dakar. En parallèle, il participe au 24 heures du Mans et s'essaye à la voile.



Stéphane Peterhansel (rallye) né en 1965



"Monsieur rallye" comme il est surnommé est le recordman de victoires au Dakar. En moto avec Yamaha, il remporte l'épreuve à six reprises avant de s'orienter vers l'automobile. Le changement de monture ne lui cause aucun problème puisqu'il glane trois nouveaux trophées avec Mitsubishi (2004, 2005 et 2007), puis deux avec Mini (2012, 2013) et deux avec Peugeot (2016, 2017). Avec sa femme Andréa, il est champion du monde des rallyes-raids.



Lucie Décosse (judo) née en 1981



Lucie Décosse est l'une des plus célèbres judokates françaises, elle a commencé la discipline à l'âge de 6 ans. Auteure de grandes performances dès son jeune âge, la native de Chaumont obtient son premier titre européen en 2002 (en moins de 63 kg), avant un titre mondial en 2005. Alors qu'elle change de catégorie lors de l'année olympique à Pékin (moins de 70 kg), la Française remporte tout sur son passage (trois fois championne du monde, quatre fois championne d'Europe). En 2008 sur le continent asiatique, Lucie Décosse glane l'argent avant de s'adjuger l'or aux JO en 2012 à Londres. L'année suivante, à 32 ans, elle décide de se retirer des tatamis.



Robin van Persie (football) né en 1983



Le Batave fête son 37eme anniversaire ce jour. Illustre joueur de Feyenoord avant de rejoindre Arsenal, Robin van Persie a marqué de son talent les supporters britanniques. Au total, il a passé huit ans chez les Gunners sous les ordres d'Arsène Wenger, puis trois nouvelles années du côté des Red Devils. L'attaquant, retraité en mai 2019, a un joli palmarès avec une C3 remportée (en 2002 avec Feyenoord), un championnat d'Angleterre (2013 avec Mancheter United) et une FA Cup (2005 avec Arsenal). Il a également été désigné deux fois meilleur buteur en Premier League avec les Londoniens (30 buts en 2012) et les Mancuniens (26 en 2013). En équipe nationale, il comptabilise 102 sélections pour 50 buts et est finaliste de la Coupe du monde en 2010 avec les Pays-Bas.