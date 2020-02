Dopage : Loginov dans le viseur ?

La Russie de nouveau dans le collimateur ! Ce samedi, avant-dernier jour des championnats du monde de biathlon à Antholz-Anterselva, l’hôtel de la délégation russe a été perquisitionné par la police italienne à 5h45. Les policiers possédaient un mandat dans le cadre du délit présumé « d'utilisation ou administration de produits dopants ». Selon l’AFP, les chambres d’Alexander Loginov, le champion du monde de sprint et médaillé de bronze sur la poursuite, et de l’entraîneur Alexander Kasperovic ont été fouillées. Du matériel informatique a également été saisi.

Loginov a déjà été contrôlé positif

Le biathlète, qui va participer au relais masculin à partir de 14h45, s’est confié au site russe « sports » : « A 6 heures du matin, nous dormions et nous nous sommes réveillés avec Yevgeny Garanichev (son camarade de chambre). Ils ont immédiatement pris nos armes apparemment, comme des criminels très dangereux. Ils nous ont demandé de rester assis -en caleçon. Ils n'étaient intéressés que par mes affaires. J'ai demandé l'aide d'un traducteur - notre responsable Ekaterina est venue. Nous avons vérifié les documents - c'était une demande de l'IBU (la Fédération internationale, ndlr) ». Dans un communiqué, l'IBU a affirmé apporter « son soutien et son assistance aux autorités italiennes. » Rappelons que Loginov (28 ans) avait été suspendu de 2014 à 2016 en raison d’un contrôle positif à l’EPO. Aurait-il récidivé ? Affaire à suivre…