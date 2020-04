Djokovic, Rabiot, Zarraga : Les 3 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

2016 : Djoko(six)



Ce jour-là, Novak Djokovic remporte pour la sixième fois de sa carrière le Masters 1000 de Miami face à Kei Nishikori (6-3, 6-3). Le Serbe devient ainsi le recordman du nombre de titres remportés à Miami (6), à égalité avec Roger Federer et Andre Agassi.

Naissances :

Adrien Rabiot (football) né en 1995



Ce footballeur français formé au Paris SG évolue désormais à la Juventus Turin. À 25 ans, le milieu de terrain possède un palmarès conséquent pour son âge. Sous le maillot du PSG, Rabiot a remporté six championnats, trois Coupes de France et cinq Coupes de la Ligue.



Camille Lopez (rugby) né en 1989



Ce demi d’ouverture est passé sous le maillot de Perpignan et de Bordeaux-Bègles avant de rejoindre l’AS Clermont Auvergne en 2014. Sous le maillot auvergnat, Camille Lopez est devenu champion de France en 2017. La même année, il est élu joueur de l’année par le journal Midi Olympique. Il compte 28 sélections avec le XV de France et a participé à la Coupe du Monde 2019 avec les Bleus.

Décès :

José María Zárraga (football) décédé en 2012



Ce joueur né au Pays basque est l’une des légendes du Real Madrid. Sous le maillot merengue, ce milieu de terrain remporte la Ligue des Champions à cinq reprises (1956, 1957, 1958, 1959, 1960). Il est le capitaine de la "Maison blanche" durant les saisons 1958-1959 et 1959-1960.