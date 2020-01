Descente de Kitzbühel (H) : Mayer roi à domicile, Clarey et Muzaton dans le Top 5

Pour les descendeurs, c'est la course la plus importante de la saison de Coupe du Monde. Autant dire que Matthias Mayer ne pouvait pas cacher sa joie après avoir remporté la mythique descente de Kitzbühel, devant ses supporters, pour la première fois de sa carrière. Déjà vainqueur du Super-G en 2017, le skieur de 27 ans remporte cette fois la descente, et signe ainsi la huitième victoire de sa carrière en Coupe du Monde. Alors que l'Autrichien Vincent Kriechmayr et le Suisse Beat Feuz, partis avec le dossard 9 et 7, étaient en tête du classement avec le même temps, Mayer, parti en 13eme position, les a mis d'accord, en les battant de 22 centièmes ! Cette victoire lui permet de remonter à la troisième place du classement de la Coupe du Monde de descente, avec 180 points de retard sur Feuz et 84 sur Dominik Paris, qu'on ne reverra plus cette saison en raison d'une grave blessure au genou. Il revient également à huit points d'Aleksander Aamodt Kilde (9eme ce samedi) au classement général de la Coupe du Monde, dépassant ainsi Henrik Kristoffersen et Alexis Pinturault, absents de la descente mais présents sur le slalom dimanche.

Clarey et Muzaton à la fête

Même si le meilleur skieur français n'était pas là, les couleurs bleu-blanc-rouge ont brillé à Kitzbühel, avec la quatrième place de Johan Clarey et la cinquième de Maxence Muzaton. A 39 ans, Clarey s'offre le deuxième meilleur résultat de sa carrière sur une descente de Kitzbühel, en terminant à seulement cinq dixièmes du podium. Pour Muzaton, de dix ans son cadet, c'est en revanche un troisième Top 5 en Coupe du Monde, le premier sur la mythique piste autrichienne. Il termine à seulement 31 centièmes de Mayer !



COUPE DU MONDE (H) / DESCENTE DE KITZBÜHEL (AUTRICHE)

Classement final - Samedi 25 janvier 2020

1- Matthias Mayer (AUT) en 1'55"59

2- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0"22

- Beat Feuz (SUI) à 0"22

4- Johan Clarey (FRA) à 0"27

5- Maxence Muzaton (FRA) à 0"31

6- Kjetil Jansrud (NOR) à 0"67

7- Romed Baumann (ALL) à 0"83

8- Bryce Bennett (USA) à 0"89

9- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"90

10- Carlo Janka (SUI) à 0"93

...

21- Nicolas Raffort (FRA) à 1"59

22- Nils Allègre (FRA) à 1"74

28- Blaise Giezendanner (FRA) à 2"05

35- Roy Piccard (FRA) à 2"75

38- Matthieu Bailet (FRA) à 2"92

46- Victor Schuller (FRA) à 5"60

...



Abandons : Peter Fill (ITA), Ryan Cochran-Siegle (USA), Manuel Schmid (ALL)...