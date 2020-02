Descente de Crans-Montana (F) : Gut-Behrami regoûte à la victoire

Vingt-cinq mois qu’elle attendait ça ! Depuis le 21 janvier 2018 et son succès lors du Super-G de Cortina d’Ampezzo, Lara Gut-Behrami n’avait plus remporté une course de Coupe du Monde. Mais ce vendredi, la Suissesse de 28 ans a renoué avec son glorieux passé (un gros globe, deux petits globes, une médaille olympique et deux médailles mondiales à son palmarès) en remportant, à la surprise générale, la première descente de Crans Montana (qui reprenait celle de Sotchi, annulée il y a trois semaines). Partie avec le dossard 18, celle qui n’avait pas fait mieux que dixième cette saison en descente, a écrasé la concurrence. Elle termine en effet avec 80 centièmes d’avance sur sa compatriote leader de la Coupe du Monde de descente Corinne Suter, qui a elle aussi brillé à domicile, et 92 sur l’Autrichienne Stephanie Venier. Lara Gut-Behrami signe ainsi sa 25eme victoire en Coupe du Monde, la huitième en descente.

Brignone réduit l’écart avec Shiffrin

Côté français, Romane Miradoli a pris la 14eme place, alors que Tiffany Gauthier, qui a longuement attendu en haut de la piste suite à l’évacuation par hélicoptère de l’Autrichienne Elisabeth Reisinger, visiblement touchée au genou gauche, n’a pu faire mieux que 18eme, à deux secondes de la gagnante du jour. Grâce à sa deuxième place, Corinne Suter accentue son avance en tête du classement du petit globe, avec 120 points d’avance sur Ester Ledecka (11eme ce vendredi) et 127 sur Federica Brignone (7eme). L’Italienne en profite pour grappiller encore quelques points sur Mikaela Shiffrin au classement général de la Coupe du Monde. Elle en compte désormais 77 de retard sur la skieuse américaine, toujours absente du circuit suite au décès brutal de son père, et qui n’a pas encore annoncé de date de retour. Ce samedi, les skieuses auront de nouveau droit à une descente à Crans-Montana, avant le combiné prévu dimanche.



COUPE DU MONDE (F) / DESCENTE DE CRANS-MONTANA (SUISSE)

Classement final - Vendredi 21 février 2020

1- Lara Gut-Behrami (SUI) en 1'27"11

2- Corinne Suter (SUI) à 0"80

3- Stephanie Venier (AUT) à 0"92

4- Petra Vlhova (SLQ) à 1"08

5- Breezy Johnson (USA) à 1"26

6- Nina Ortlieb (AUT) à 1"32

7- Joana Haehlen (SUI) à 1"35

- Federica Brignone (ITA) à 1"35

9- Marta Bassino (ITA) à 1"36

10- Elena Curtoni (ITA) à 1"37

...

14- Romane Miradoli (FRA) à 1"54

18- Tiffany Gauthier (FRA) à 2"00

26- Jennifer Piot (FRA) à 2"95

35- Laura Gauché (FRA) à 3"96

...



Abandons : Michelle Gisin (SUI), Ramona Siebenhofer (AUT), Jacqueline Wiles (USA), Jasmine Flury (SUI)...