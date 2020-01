Descente de Bansko (F) : Triplé italien en Bulgarie !

Jour de gloire pour le ski féminin italien ! Les skieuses transalpines Elena Curtoni, Marta Bassino et Federica Brignone sont montées sur le podium de Bansko, en Bulgarie, où se déroulait une deuxième descente en deux jours (celle de vendredi remplaçait celle de Val d'Isère, annulée le mois dernier à cause des conditions météo). Curtoni, qui fêtera ses 29 ans dans quelques jours, s'est offert sa toute première victoire en Coupe du Monde, elle qui était montée sur trois podiums jusque-là (le dernier en février 2017). Partie avec le dossard 28, la quatrième de la descente de vendredi a devancé 10 centièmes Marta Bassino, qui semblait pourtant avait signé une course parfaite, et de 14 centièmes Federica Brignone. A noter que Sofia Goggia, la leader du ski italien, n'a pas pris le départ, suite à sa chute de la veille où elle a été touchée à une cheville.

Miradoli quinzième

Victorieuse de la descente de vendredi, Mikaela Shiffrin termine au pied du podium, à 35 centièmes de la gagnante du jour. Elle reste évidemment en tête du classement général de la Coupe du Monde, avec 270 points de retard sur Brignone, et revient à 16 points de Corinne Suter (9eme ce samedi) au classement de la Coupe du Monde de descente. Du côté des Françaises, Romane Miradoli a encore signé la meilleure performance, avec une quinzième place, à près de deux secondes de Curtoni. Dimanche, c'est un Super-G qui sera au menu dans la station bulgare.



COUPE DU MONDE (F) / DESCENTE DE BANSKO (BULGARIE)

Classement final - Samedi 25 janvier 2020

1- Elena Curtoni (ITA) en 1'29"31

2- Marta Bassino (ITA) à 0"10

3- Federica Brignone (ITA) à 0"14

4- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"35

5- Breezy Johnson (USA) à 0"47

6- Kira Weidle (ALL) à 0"62

7- Elisabeth Reisinger (AUT) à 0"65

8- Nina Ortlieb (AUT) à 0"82

9- Corinne Suter (SUI) à 1"02

10- Lara Gut-Behrami (SUI) à 1"21

...

15- Romane Miradoli (FRA) à 1"94

25- Tiffany Gauthier (FRA) à 2"41

38- Jennifer Piot (FRA) à 4"09

...



Abandons : Laura Gauche (FRA) , Nadia Delago (ITA), Michaela Wenig (ALL), Joana Haehlen (SUI)...