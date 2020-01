Descente de Bansko (F) : Shiffrin renoue avec la victoire, Miradoli septième

Vingt-six jours et cinq courses sans la moindre victoire. Pour Mikaela Shiffrin, c'est presque une éternité ! L'Américaine a mis fin à sa petite disette en remportant la descente de Bansko ce vendredi en Hongrie, et signant ainsi sa deuxième victoire dans la discipline, après celle de Lake Louise fin 2017. Partie avec le dossard 16, Shiffrin a devancé de 18 centièmes Federica Brignone et de 23 la Suissesse Joana Hzehlen qui, au lendemain de ses 28 ans, monte sur le premier podium de sa carrière. Shiffrin signe ainsi la cinquième victoire de sa saison (la 65eme au total en Coupe du Monde) et s'envole un peu plus au classement général de la Coupe du Monde, avec désormais 280 points d'avance sur Brignone et 309 sur Petra Vlhova, sixième ce vendredi. Corinne Suter, seulement 14eme à Bansko, reste en tête du classement de la descente, mais avec seulement 37 points d'avance sur Shiffrin.

Miradoli brille

Côté français, Romane Miradoli a signé l'un des meilleurs résultats de sa carrière, en terminant septième à 1"41 de la reine du ski mondial. Partie avec le dossard 6, elle est même restée en tête du classement pendant huit dossards, avant de voir six concurrentes lui passer devant. Tiffany Gauthier a quant à elle terminé 16eme alors que les deux autres Bleues n'ont pas fini la course.



COUPE DU MONDE (F) / DESCENTE DE BANSKO (BULGARIE)

Classement final - Vendredi 24 janvier 2020

1- Mikaela Shiffrin (USA) en 1'29"79

2- Federica Brignone (ITA) à 0"18

3- Joana Haehlen (SUI) à 0"23

4- Elena Curtoni (ITA) à 0"32

5- Marta Bassino (ITA) à 0"36

6- Petra Vlhova (SLQ) à 1"03

7- Romane Miradoli (FRA) à 1"41

8- Kira Weidle (ALL) à 1"61

9- Ramona Siebenhofer (AUT) à 1"70

10- Francesca Marsaglia (ITA) à 1"77

...

16- Tiffany Gauthier (FRA) à 2"27

...



Abandons : Lara Gut-Behrami (SUI), Sofia Goggia (ITA), Michelle Gisin (SUI), Nicole Schmidhofer (AUT), Laure Gauche (FRA), Jennifer Piot (FRA) ...