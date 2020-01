Dakar 2020 : Journée noire pour Alonso, Sunderland et Terranova nouveaux leaders

Les classements

Changement de leaders sur le Dakar 2020.Le pilote botswanais de 33 ans Ross Branch, élu meilleur débutant de la dernière édition, a remporté sa première victoire en carrière sur l'épreuve (et première pour un représentant du Botswana) en remontant quatorze positions (il s'était élancé de la 14eme place) pour prendre la tête et ne plus jamais la lâcher. Sunderland, deuxième de cette 2eme étape, profite de son côté de la sale journée du leader Toby Price, pourtant parti en position d'ouvreur mais éjecté du podium à l'arrivée après avoir perdu douze minutes sur le vainqueur du jour, pour prendre la tête du classement général devant le Chilien Pablo Quintanilla, troisième de cette étape.En auto,également ce lundi, entre Al Wahj et Neom (393 km). Au volant de sa Toyota, le double champion du monde de F1 néophyte sur le Dakar a vu s'envoler tous ses espoirs de victoire finale. L'Espagnol, roue arrachée, a été contraint d'attendre l'arrivée du camion d'assistance.pour le coéquipier de Marc Coma, contraint de s'arrêter au bout de 160km de spéciale pour réparer le bras de suspension de sa voiture, lui aussi touché dans le choc qui a fait perdre ses illusions à Alonso. Belle journée en revanche pour Giniel De Villiers et Orlando Terranova. Le premier, bien aidé par l'erreur de Yazeed Al-Rajhi dans les derniers kilomètres alors que le Saoudien possédait six minutes d'avance sur le Sud-Africain, a enlevé cette deuxième étape. Le second, lui, est arrivé deuxième et s'empare des commandes du classement, avec 4'43 d'avance sur Carlos Sainz et 6'07 sur Nasser Al-Attiyah. De Villiers, qui avait perdu beaucoup de temps lors de la 1ere étape, lundi, en profite, lui, pour remonter en sixième position.1- Ross Branch (BOT/KTM), en 3h39'102- Sam Sunderland (GBR/KTM), à 1'243- Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna), à 2'214- Kevin Benavides (ARG/Honda), à 3'405- Luciano Benavides (ARG/KTM), à 3'44......1- Sam Sunderland (GBR/KTM), en 7h05'222- Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna), à 1'183- Kevin Benavides (ARG/Honda), à 1'324- Matthias Walkner (AUT/KTM), à 2'5- Ricky Brabec (USA/Honda), à 4'11...1- Giniel De Villiers-Alex Bravo (AFS-ESP), en 3h37'202- Orlando Terranova-Bernardo Graue (ARG-ARG), à 3'573- Sheikh Al Qassimi-(SAU-FRA), à 5'424- Mathieu Serradori-Fabian Lurquin (FRA-BEL), à 9'395- Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel (QAT-FRA), à 11'46...1- Orlando Terranova-Bernardo Graue (ARG-ARG), en 7h07'362- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP), à 4'433- Nasser Al-Attiyah-(QAT-FRA), à 6'074--Fabian Lurquin (FRA-BEL), à 7'225- Vaidotas Zala-Saulius Jurgelenas (LIT-LIT), à 8'11