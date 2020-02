Pari réussi pour Tessa Worley. Six semaines après son opération, la slalomeuse française se présentera dans le portillon de départ du géant de Kranjska Gora, en Slovénie, ce samedi. La Fédération française de ski a annoncé jeudi que Worley, qui figurait sur la liste des sélectionnées pour l'étape slovène mais était encore incertaine mercredi, ferait bien son grand retour à la compétition, samedi sur le géant slovène, comptant pour la Coupe du Monde. La Savoyarde avait fait savoir qu'elle ne déciderait que jeudi, en fonction de ses entraînements et en accord avec le staff médical, si elle prendrait effectivement le départ de ce géant. La meilleure skieuse française avait subi une arthroscopie du genou droit en début d’année, le 7 janvier dernier très précisément. Après son opération, qui l'avait privé du géant de Sestrières (Italie) le 18 janvier dernier, la trentenaire s'était fixé Maribor comme date de reprise. Le géant de Maribor ayant été déplacé à Kranjska Gora en raison du manque de neige, on peut dire que la native d'Annemasse a atteint son objectif.

Encore trois autres géants au menu

En Slovènie, Tessa Worley aura une revanche à prendre. Car depuis le début de saison, elle n’a pas énormément brillé. Après sa troisième place lors du géant d’ouverture à Sölden fin octobre, elle n’est d'ailleurs plus parvenue à monter sur le podium, devant se contenter d'une cinquième place à Killington, d'une onzième à Courchevel et d'une huitième à Lienz en géant, ainsi qu'une neuvième place sur le Super-G de St-Moritz. La Française est aujourd’hui huitième du classement de la Coupe du Monde de géant (son objectif en début de saison) à 214 points de l’Italienne Federica Brignone, et 29eme du classement général, à 1035 points de Mikaela Shiffrin. Après le géant de Kranjska Gora, trois autres géants se dérouleront d’ici la fin de saison, à Ofterschwang, Are et Cortina d’Ampezzo. De quoi finir sur une bonne note éventuelle.



Avec A.C