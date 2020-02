Coupe du Monde (F) : Pas de descente ce samedi !

La saison passée, l’étape de Coupe du Monde de ski alpin féminin de Rosa Khutor, où se sont déroulés les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014, était prévue le premier week-end de mars, mais avait été annulée en raison des fortes chutes de neige. Cette année, l’étape a été avancée au premier week-end de février, mais rebelote : la descente prévue ce samedi matin a été annulée en raison des nombreuses chutes de neige. Les trois entraînements de jeudi, vendredi et samedi avant la course, avaient déjà été annulés, ce qui ne laissait rien présager de bon. « Les pisteurs ont fait du super boulot pendant la nuit pour préparer au mieux le tracé, mais il a beaucoup neigé jusqu'à 3 heures du matin et les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour lancer un entraînement et une course » a expliqué Peter Gerdol, le directeur de la Coupe du monde femmes, qui n’a pas précisé si cette descente sera reprise par une autre station avant la fin de saison. Un Super G doit théoriquement se dérouler dimanche matin à 9h00, mais il est fortement compromis également. En attendant, Corinne Suter reste en tête de la Coupe du Monde de descente, avec 16 points d’avance sur Mikaela Shiffrin.