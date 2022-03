Coupe de l’America : L’édition 2024 à Barcelone

Une régate féminine au programme

Jamais encore une ville n’avait organisé les Jeux Olympiques et la Coupe de l’America. Ce sera chose faite avec Barcelone ! En 2024, 32 ans après accueilli les JO d’été, la ville catalane va recevoir la compétition de voile la plus prestigieuse et la compétition sportive la plus ancienne encore en vigueur, la Coupe de l’America (créée en 1851). Ainsi en a décidé Emirates Team New Zealand, vainqueur de la dernière édition, en 2021 à Auckland contre les Italiens de Luna Rosa. La compétition se déroulera en septembre et octobre. « Barcelone est vraiment l'une des villes les plus reconnues au monde, donc avoir la possibilité d'accueillir l'événement de voile le plus reconnu au monde est extrêmement excitant.e et organiser l'événement dans une ville importante telle que Barcelone nous permettra certainement de propulser la trajectoire croissante sur la scène sportive mondiale. En pensant à la 37eme America's Cup et aux courses de l'AC75 à quelques centaines de mètres de la plage de Barcelone, du front de mer et des zones d'engagement des fans du village de course, ce ne sera rien de moins que spectaculaire », s’est réjoui le patron d’Emirates Team New Zealand, Grant Dalton.« C'est un événement sportif historique, qui a une grande projection dans le monde entier au niveau international, économiquement et pour le tourisme.Je suis très satisfait car pour la première fois, la Coupe de l'America comprendra également une régate spécifique de la Coupe de l'America féminine à Barcelone », a réagi de son côté Père Aragones, le président de la Généralité de Catalogne. » Ce sera la deuxième fois que l’Espagne accueille la Coupe de l’America, après Valence en 2007 et 2010.