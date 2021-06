CNOSF : Brigitte Henriques, nouvelle présidente !

Henriques veut "relever la France"



Brigitte HENRIQUES élue présidente à 57,81% à la tête du CNOSF 😍

Un très beau score à la hauteur des valeurs qu'elle porte et de la femme qu'elle est !!!

Tellement heureuse pour elle et que le sport français ait franchi un pallier !!!! pic.twitter.com/6kGT27BUWq

— Véronique Lainé (@verolaine10) June 29, 2021

Ce mardi, jour de verdict,Sur les 108 Fédérations membres (36 olympiques, 40 non-olympiques, 14 multisports ou affinitaires, 4 scolaires et 13 membres associés) appelées à voter (par vote électronique), au même titre que les trois membres français du CIO Tony Estanguet, Guy Drut et Jean-Christophe Rolland ainsi que les deux coprésidents de la commission des athlètes de haut niveau Astrid Guyart et Romain Girouille, 57,87% des votants ont inscrit le nom de Brigitte Henriques. La vice-présidente de la Fédération française de foot, soutenue par Noël Le Graët en personne et sur place (le patron des Bleus était revenu en express de Bucarest après l'élimination de l'équipe de France et se trouvait aux côtés de sa protégée ce mardi dans l'amphithéâtre du comité), et ex-internationale française de foot n'était donc pas la grande favorite des pronostics pour rien.Elue au premier tour, l'ancienne prof de sport et vice-présidente du CNOSF depuis 2017 avait bâti un programme articulé autour de 121 mesures, avec pour mission de "relever la France du sport". Henriques, qui pouvait également compter sur sa présence à ses côtés lors du vote du directeur des relations institutionnelles et internationales de la FFF Erwan Le Prévost.(73 ans), dont l'âge ne lui permettait pas de briguer un nouveau mandat (il avait atteint la limite).