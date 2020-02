Championnats du monde (H) : Le titre du skiathlon pour Roethe, la cinquième place pour Parisse

A l’image de Richard Jouve sur le sprint, l’équipe de France de ski de fond joue placée mais pas encore médaillée. Sur le skiathlon, course qui enchaîne quinze kilomètres en style classique puis quinze kilomètres en style libre, les Bleus ont été aux avant-postes dès le départ. Jean-Marc Gaillard, Adrien Backscheider et Clément Parisse ont longtemps suivi les cadors durant la partie en style classique, que ce dernier a conclu en tête. Dès lors, la donne a été claire avec la Norvège qui a misé sur Martin Johnsrud Sundby et Sjur Roethe, Johannes Hoesflot Klaebo relâchant rapidement son effort en vue du sprint par équipes disputé ce dimanche à Seefeld.

Parisse dans le Top 5, Roethe sacré, Sundby toujours maudit

L’équipe de Russie, pour sa part, n’a pu compter que sur Alexander Bolshunov qui, tout au long de la partie en style libre, a imposé un tempo élevé dans la principale difficulté du parcours pour faire petit à petit l’écrémage au fil de ces quinze kilomètres. Le résultat a été un groupe de tête réduit à cinq éléments dont Clément Parisse, auteur de ce qui restera la meilleure performance de sa carrière. Mais le Français, entamé, n’a pas été en mesure de tenir la cadence et a cédé à un kilomètre de l’arrivée pour prendre une très belle cinquième place finale. Le titre mondial s’est alors joué dans un sprint à trois et, à ce petit jeu, c’est Sjur Roethe qui s’est montré le plus fort. Le Norvégier devance d’un dixième de seconde Alexander Bolshunov et Martin Johnsrud Sundby de sept dixièmes, lui à qui il manque toujours un titre mondial individuel. Côté Français, Adrien Backscheider prend la 8eme place quand Jules Lapierre termine 19eme alors que Jean-Marc Gaillard prend la 35eme position.



SKI DE FOND / CHAMPIONNATS DU MONDE (H)

Skiathlon 15km classique+15km style libre - Samedi 23 février 2019

1- Sjur Roethe (NOR) en 1h10’21’’8

2- Alexander Bolshunov (RUS) à 0’’1

3- Martin Johnsrud Sundby (NOR) à 0’’7

4- Iivo Niskanen (FIN) à 12’’3

5- Clément Parisse (FRA) à 20’’7

...

8- Adrien Backscheider (FRA) à 1’03’’6

...

19- Jules Lapierre (FRA) à 2’58’’4

...

35- Jean-Marc Gaillard (FRA) à 4’46’’4

...