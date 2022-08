Championnats d'Europe de triathlon : Bergère l'emporte, podium 100% français !

Championnat d'Europe Munich :

A 10 km de la fin du vélo, les 12 échappés, dont Le Corre, Bergère et Coninx, ont toujours près d'une minute d'avance. Les choses s'annoncent bien pour les Bleus 🇨🇵...#triathlon #GoFrance



Un jour historique pour le triathlon français

Ce samedi 13 août restera particulier dans l’histoire du triathlon français.Léo Bergère s’est paré d’or grâce à un chrono de 1h41’09’’ devant Pierre Le Corre, lauréat de l’édition 2018 venu couper la ligne huit petites secondes après, et Dorian Coninx, qui a remporté dans la dernière ligne droite son mano à mano avec le Hongrois Csongor Lehmann. Les représentants tricolores ont toujours été dans le coup et ont eu de bonnes sensations dès l’entame à la nage. Dans l’ordre, Coninx, qui faisait partie du relais mixte en bronze lors des Jeux Olympiques de Tokyo, Le Corre et Bergère sont sortis de l’eau dans le top 12 à seize secondes ou moins du leader. L’étau s’est ensuite resserré en leur faveur sur le vélo et cela s’est traduit par un top 3 français, inversé par rapport à celui du classement final, au moment d’entamer les dix derniers kilomètres d’effort dans l’exercice de la course à pied.Plus d'informations à suivre ...