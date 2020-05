Cantona, RCT, Noah : Les 18 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1997 : Canto tire sa révérence



Le 17 mai 1997, Eric Cantona met un terme à sa carrière. En 14 ans de carrière au plus haut niveau, Eric Cantona a disputé 440 matchs pour un total de 165 buts.



2013 : Toulon sur le toit de l’Europe



Au terme d’une finale à suspense, le RCT remporte sa première Coupe d’Europe après sa victoire 16 à 15 face à l’AS Clermont Auvergne. Il s’agit du premier titre européen du club varois.

Naissances

Eric Gerets (football) né en 1954



Cet ancien footballeur belge a notamment remporté la Ligue des Champions avec le PSV Eindhoven en 1988. Avec la sélection belge, Gerets dispute la finale de l’Euro 1980 et termine 4ème de la Coupe du Monde 1986. À la suite de sa carrière de joueur, Eric Gerets devient entraîneur. Il marque les esprits lors de son passage à Marseille (2007-2009). En deux saisons sur le banc de l’OM, il termine à la troisième place puis à la seconde place du championnat, laissant de très bons souvenirs au peuple marseillais.



Yannick Noah (tennis) né en 1960



Depuis sa victoire à Roland-Garros en 1983, Yannick Noah est le dernier tennisman français vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem. Outre son titre à Paris, Noah fut aussi capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis de 1990 à 1992, de 1994 à 1998 et depuis 2015, avec une victoire lors de chacun de ses passages (1991, 1996, 2017). Chez les femmes, le Franco-Camerounais est aussi capitaine triomphant de l'équipe de Fed Cup en 1997, qu'il dirige à nouveau en 1998 puis en 2017.